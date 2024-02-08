«أراضي دبي» تخالف 30 شركة عقارية لعدم التزامها بشروط وأحكام الإعلانات

أكدت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي على الشركات العقارية ضرورة الالتزام بشروط وأحكام الإعلانات العقارية، وإدراج المعلومات السليمة والصحيحة للمتعاملين من خلال الحصول على تراخيص الإعلانات، مع وجوب وضع رمز الاستجابة السريعة (QR code) لإتاحة الفرصة للمستثمرين للتعرف على العقار المعلن عنه والتحقق من كل بياناته المرفقة.

جاء ذلك على أثر رصد مؤسسة التنظيم العقاري مخالفات لـ 30 شركة عقارية لعدم التزامها بشروط وأحكام الإعلانات العقارية الهادفة لحوكمة الإعلانات والحد من الإجراءات والممارسات السلبية.

وأشار علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري إلى أنه من خلال متابعة المؤسسة للإعلانات العقارية والسوق العقاري بشكل عام؛ تم إصدار 30 مخالفة لشركات عقارية وفرض غرامة قدرها 50 ألف درهم لكل مخالفة، لعدم الالتزام بتعليمات المؤسسة، والتي أصدرت في وقت سابق تعاميم وتنبيهات عدة بخصوص أحكام وشروط الإعلان العقاري والالتزام به.

وأكد آل علي حرص مؤسسة التنظيم العقاري باستمرار على تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وضمان حقوق الجميع، وترسيخ الاستدامة في تطور القطاع العقاري ونموه ومواكبته لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، تماشياً مع استراتيجية الدائرة المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري والتي تهدف إلى تقديم خدمات عقارية استباقية سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعالة وبنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل.

ودعا علي آل علي كل الشركات إلى تطبيق التعليمات والقوانين والأنظمة التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر، ومن خلال المعلومات التي يحصلون عليها من الدورات التدريبية للوصول إلى بيئة آمنة ومستقرة ومستدامة من شأنها تعزيز تجربة متعاملي أراضي دبي، كما حث الجمهور إلى عدم التعامل مع أي إعلان عقاري غير حاصل على تصريح ولا يحمل رمز الاستجابة السريعة.

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