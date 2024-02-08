255 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بنمو 65 %

سجل البنك العربي المتحد أرباحاً صافية 255 مليون درهم في 2023 بارتفاع 65%.

نجح البنك في تحقيق تقدم كبير في الأعمال الأساسية، حيث سجل نمواً بنسبة 15 % في دخله التشغيلي في العام 2023 مقارنة بالعام 2022.

سجل إجمالي الأصول نمواً سنوياً بنسبة 25% خلال السنة المالية 2023 ليصل إلى 17.6 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي (+23 % على أساس سنوي)، فضلاً عن زيادة في محفظة الاستثمارات (+ 31 % على أساس سنوي).

ومدعوماً بالإصدار الإضافي لرأس المال من الشق الأول بقيمة 150 مليون دولار، خلال الربع الأول من عام 2023، واصل البنك الحفاظ على قاعدة قوية مع نسبة كفاية رأس المال وصلت إلى 19.0 %، كما بلغت (سيت ١) 13.5% والتي لا تزال أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية المعمول بها حالياً، مما يعزز دعم نمو الائتمان في المستقبل. كما تحسنت نسبة القروض المتعثرة من 8.2 % في عام 2022 إلى 5.0 % في عام 2023.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك: ((يسعدني الإعلان عن تسجيل عام آخر من النمو الجيد في صافي الأرباح مدعوماً بالتنفيذ المتقن للاستراتيجية الجديدة. إننا ملتزمون بالتركيز على الاستفادة من الأسس القوية، الذي تم تطويرها مؤخراً، ومواصلة تحقيق النمو في إطار مسؤول ومستدام.

كما سنواصل التزامنا بدعم النمو في الدولة مع تحقيق عوائد مجزية للمساهمين)). وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك، ((إن نهجنا الذي يتمحور حول العميل وسياساتنا الحكيمة ساهمت في زيادة الإيرادات بنسبة 15% وارتفاع الأرباح بنسبة 65 %، كذلك شهد البنك نمواً قوياً من حيث الأصول، نتيجة الطلب القوي في قطاع الأعمال، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم القوي خلال العام 2024)).

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