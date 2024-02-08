الذكاء الاصطناعي.. نعمة أم نقمة على وكالات الإعلانات؟

((فكر وانس وانتظر الإلهام)) كانت نصيحة من دون درابر لكاتب محتوى مبتدئ. أما من جاؤوا بعد جيل ((رجال مجانين)) وهو مسلسل شهير عن العاملين في مجال الإعلانات، فيتبعون منهجاً محسوباً بدقة أكبر.

يأتي ذلك فيما تستعد صناعة الإعلانات لتغيرات بعيدة المدى، حيث يعد الذكاء الاصطناعي بأن يكون أداة قيمة في عملية تعزيز الإبداع بصناعة الإعلانات، كما يمكنه المساعدة في تصميم الإعلانات والمستهدفين منها ونشرها أيضاً.

ويعتقد مارك ريد، رئيس شركة ((دبيلو بي بي)) المدرجة في لندن، أن القطاع سيكون الأكثر اضطراباً من أي صناعة أخرى. وقال للمستثمرين في ((يوم أسواق المال)) مؤخراً، إنه يتوقع أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات كبيرة بالأسواق كما فعلت الإنترنت قبل 30 عاماً.

وقبل أيام، برّرت الحكومة البريطانية ترددها فيما يتعلق بتشريعات الذكاء الاصطناعي، بأن مخاطره يصعب فهمها بشكل جيد. ولا يشكل الذكاء الاصطناعي بالضرورة نعمة لوكالات الإعلانات، فبما أنه يبسط مهمة صناعة الإعلانات وعرضها فهو يسهل على العملاء القيام بهذه الوظائف داخل شركاتهم. وتحديداً، قد يعطل هذا العمل المربح في التخطيط الإعلامي وشراء الإعلانات، كما تواجه الوكالات أيضاً خطر استغناء العملاء عن الوساطة.

وقد يعني ذلك خفضاً حاداً في عدد الوظائف بالتخطيط الإعلامي وشراء الإعلانات، حيث يحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف اليدوية غير الفعالة. وهذا بدوره قد يؤدي إلى تقلص قاعدة إيرادات الوكالات الإعلانية. ووفقاً لتوماس سينجلهيرست من ((سيتي بنك))، فإن الأتعاب بشكل عام تعتمد على تكاليف الموظفين، التي تمثل عادة نحو 60 % من الإيرادات، إضافة إلى النفقات العامة وهامش الربح.

رغم ذلك، من المحتمل أن يقدر العملاء خبرة الوكالات، إذا كان بإمكانها تقليل مخاطر انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الإضرار بالسمعة. وينبغي أن تعزز المكاسب الناتجة عن الكفاءة الهوامش. وقد يسمح خفض تكلفة صناعة الإعلانات للوكالات بتوسيع سوقها لخدمة أعداد متزايدة من الشركات الصغيرة.

كما قد يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين فعالية الإعلانات، مثلاً من خلال إمكانية زيادة الجانب الشخصي للإعلانات. فقد استخدمت شركة ((دبليو بي بي)) تعلّم الآلة في حملة ((كادبوري)) الإعلانية في الهند، حيث أنتجت مقاطع فيديو تظهر نجم بوليوود شاه شاروخان وهو يدعم متاجر محلية بالاسم.

وتتوقع شركة ((دبليو بي بي))، التي تأثرت بخفض عملائها في شركات التكنولوجيا للتكاليف، أن يدعم الذكاء الاصطناعي نمو الإيرادات الإجمالية. وأعلنت هدف نمو 3 % في المتوسط بجانب خطط لاستثمار 250 مليون جنيه استرليني سنوياً في التكنولوجيا الجديدة.

وتشاركها منافستها ((بوبليسيس)) الفرنسية حماسها، والتي تتداول على نسبة سعر إلى الأرباح الآجلة قدرها 13، أي أعلى منها بخمس نقاط. وأعلنت ((بوبليسس)) مؤخراً عن خطط لإنفاق 300 مليون يورو على مدار 3 سنوات، علاوة على 9 مليارات يورو تم إنفاقها على عمليات استحواذ على شركات تعمل في الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا، خلال السنوات الثماني الماضية. وحالياً نحو 40 % من موظفي الشركة مهندسون.

ولدى وكالات الإعلانات الحق في وضع رهانات كبيرة. فالتغيرات العاصفة تأتي بالمخاطر والفرص. ومن المرجح أن يجعل الذكاء الاصطناعي قطاع الإعلانات أكثر فعالية وكفاءة، وإذا أرادت الوكالات القائمة حالياً جني المنافع، فعليها إثبات جدارتها لذلك.

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