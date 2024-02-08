الصين على أعتاب إنتاج رقائق الجيل التالي رغم القيود الأمريكية

تتوقع شركات صينية وطنية كبرى صناعة الجيل التالي من معالجات الهواتف الذكية في وقت مبكر هذا العام، رغم جهود الولايات المتحدة المتواصلة لكبح تطوير التقنية المتقدمة في الصين.

وجهزت شركة ((إس أم آي سي)) - أكبر شركة لتصنيع الرقائق في البلاد - خطوط إنتاج جديدة للرقائق في شنغهاي، وفقاً لشخصين مطلعين على هذه الخطوة، بهدف إنتاج كميات كبيرة من الرقائق المصممة من قبل شركة التكنولوجيا العملاقة ((هواوي)).

وتدعم هذه الخطة أهداف بكين في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الرقائق، خصوصاً بعدما شددت إدارة الرئيس جو بايدن قيود التصدير على معدات صناعة الرقائق المتقدمة في شهر أكتوبر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعمل الولايات المتحدة مع هولندا واليابان لمنع حصول الصين على أحدث المعدات المستخدمة في صناعة الرقائق، مثل المعدات التي تنتجها شركة ((إيه أس أم إل)) الهولندية. ووفقاً للشخصين المطلعين على الخطط، تهدف شركة ((إس أم آي سي)) إلى استخدام مخزونها الحالي من المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة وهولندا لإنتاج رقائق مصغرة 5 نانومتر. وسيصنع خط الإنتاج شرائح ((كيرين)) المصممة من قبل شركة ((هاي سيليكون)) التابعة لعملاقة التكنولوجيا ((هواوي))، والمخصصة للإصدارات الجديدة من هواتفها الرائدة.

وبينما لا تزال رقائق 5 نانومتر متأخرة بجيل عن رقائق 3 نانومتر المتطورة، فإن هذه الخطوة ستظهر كم أن صناعة الرقائق في الصين لا تزال تحقق تقدماً تدريجياً، على الرغم من قيود التصدير الأمريكية. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الخطط: ((إن شركة هواوي تسير على الطريق الصحيح نحو ترقية هاتفها الرائد الجديد، ورقائق مراكز البيانات من خلال عقدة 5 نانومتر الجديدة)). وفاجأت شركة ((هواوي)) الصناعة والمحللين بالتقدم الذي أحرزته عند إطلاق هاتفها الرائد ((مايت 60 برو)) في أغسطس، والذي يتميز باحتوائه على معالج 7 نانومتر. ووفقاً لشركة ((كاناليس)) لأبحاث السوق، فقد ساعد الهاتف الشركة على زيادة حجم الشحنات في الصين بنحو 50 % خلال الربع الرابع، حيث حقق نجاحاً هائلاً بين المستهلكين. وقال الشخصان، إنه إذا أثبت الإنتاج نجاحاً كافياً في الهواتف الذكية، فسيتم - أيضاً - إنتاج أقوى معالج للذكاء الاصطناعي من شركة هواوي ((آسند 920)) 5 نانومتر بوساطة ((إس إم آي سي))، وسيسهم ذلك في سد الفجوة بين رقائق الذكاء الاصطناعي البديلة في الصين، ووحدات معالجة رسوميات ((انفيديا)) المطلوبة بشدة.

في الوقت نفسه، قامت شركة ((إس إم آي سي)) بزيادة طاقتها الإنتاجية الحالية من نوعية ((7 نانومتر))؛ لإنتاج المزيد من شرائح ((كيرين)) ووحدات معالجة الرسوميات العاملة بالذكاء الاصطناعي. ويعد المحللون وخبراء الصناعة شريحة هواوي ((آسند 910 بي)) من نوعية ((7 نانومتر)) من بين البدائل الواعدة لمعالجات الذكاء الاصطناعي الرائدة في السوق من ((انفيديا)).

ومع ذلك، فإن التحول لابتكار شرائح أكثر تقدماً أدى إلى زيادة في التكاليف. وقال ثلاثة أشخاص مقربين من الشركات المصنعة للرقائق في الصين، إن شركة ((إس أم آي سي)) كانت بحاجة إلى فرض رسوم أعلى بنسبة 40 - 50 % على عقد التصنيع من نوعية ((5 نانومتر)) و((7 نانومتر))، مقارنة بشركة ((تي إس إم سي)) التايوانية. ومع ذلك، فإن إنتاجية ((إس إم آي سي)) - عدد الرقائق الكافية الصالحة لشحنها إلى العملاء - تعد أقل بنحو الثلث من إنتاجية ((تي إس إم سي)). وتساءل الخبير في صناعة الرقائق بالصين، دوغلاس فولر، قائلاً: ((هل يمكن أن يكون ذلك مجرد تأكيد من شركتي ((هواوي)) و((إس أم آي سي)) للحكومة الصينية بأن الأمر ممكن؟.. إذا لم يمثل المال عقبة، قد يحدث ذلك بالفعل)). ورفضت شركة ((هواوي)) التعليق، ولم ترد ((إس إم آي سي)) على طلب التعليق. وتشتمل خطوط تصنيع الرقائق من نوعية ((7 نانومتر)) و((5 نانومتر)) على معدات أمريكية خزنتها شركة ((إس أم آي سي)) قبل أن تتعرض للقيود. كما تضم الشركة معدات طباعة حجرية من ((إيه أس أم إل)) الهولندية استوردتها العام الماضي.

على الجانب الآخر، ألغت الحكومة الهولندية أخيراً ترخيص التصدير لبعض المعدات المتطورة، مما حال دون بيع منتجات شركة ((إيه إس أم إل)) إلى الصين. وقال أحد الأشخاص المقربين من الشركة: إن شركة ((إيه أس أم إل)) تواجه عقبة أكبر لتعزيز الإنتاج بعد أن شددت الولايات المتحدة وتحالفها قيود التصدير على معدات صناعة الرقائق المتقدمة. ومع ذلك، فإن مصير صناعة الرقائق في الصين وتطورها التكنولوجي خلال السنوات المقبلة سيعتمد على الخطوط الإنتاجية من شركة ((إس إم آي سي)).

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