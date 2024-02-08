لماذا «تغرق» المساءلة وتصبح مسعى بعيد المنال؟

توزيع اللوم في عصر اتخاذ القرارات عبر الخوارزميات عملية محفوفة بالمخاطر

إذا كنت تسافر بالطائرة بشكل متكرر وعادة ما تكون سيئ الحظ، تخيل هذا السيناريو: هناك حجز يفوق الطاقة الاستيعابية ولتوفير أماكن يجب استبعاد بعض الركاب. وأولئك الذين لديهم عدد أقل من الأميال يتم استبعادهم أولاً. بالطبع يمكنك تقديم شكوى، لكن الشخص الذي ينفذ هذه السياسة ليس من وضعها، ولا يمكنه تغييرها. وحتى إن كان لديك رقم هاتف الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية، فهذا ليس خطأها: إنها سياسة الشركة.

استخدم دان ديفيز هذه التجربة الفكرية في كتابه الجديد الممتع ((آلة عدم المساءلة))، لتوضيح ما يسميه بـ ((غرق المساءلة)): فكتب القواعد، والإجراءات، وفي بعض الحالات مؤسسات كاملة في الحياة المعاصرة، نزعت بشكل أساسي المسؤولية الفردية من عملية اتخاذ القرار. مضيفة الطائرة التي ترافقك خارجها ليست مسؤولة ولا مديرها. رغم ذلك، فقد وافقت ضمنياً على هذه الاحتمالية عندما حجزت تذكرتك.

ورغم أن ((غرق المساءلة)) مصطلح جديد، إلا أن هناك مفكرين آخرين يتحدثون عن مشكلات مشابهة. ويتحدث الباحثون في مجال العدالة والمسؤولية والشفافية في تعلم الآلة عن ((المسؤولية)) (أي امتلاك فكرة واضحة عمن يجب اللجوء إليه عندما تنتج الخوارزمية قراراً لا يعجبك) و((القابلية للتفسير)) (يجب أن يكون هذا الشخص قادراً على شرح سبب الوصول لهذا القرار بلغة مفهومة). ولهذا يشعر آخرون بالقلق من أن تعلم الآلة يخلق ((فجوة في المسؤولية))؛ لم يعد فيها صناع القرار من البشر بحاجة إلى تحمل مسؤولية القرارات التي ينفذونها، أو حتى فهمها.

هناك بطبيعة الحال أمور في الحياة أسوأ من تأخر رحلة طيران. وفضيحة ((ويند راش)) مثال أشد خطورة على ((غرق المساءلة))، حيث عانى عشرات آلاف البريطانيين المولودون في جزر الهند الغربية من سوء المعاملة، وفقد العديد منهم وظائفهم ومنازلهم، وتم ترحيل بعضهم من المملكة المتحدة عن طريق الخطأ، فمن المسؤول؟ هل هم مهندسو سياسة البيئة العدائية، التي نقلت تطبيق قوانين الحدود إلى كل مكان عمل، ومالك عقار، وخدمة عامة؟ أم هم البيروقراطيون الذين مزقوا بطاقات الوصول التي كان يمكن استخدامها كبديل لبطاقات الهوية؟ أم مجموعة من الحكومات التي شرعت قوانين تقيد حق مواطني الإمبراطورية البريطانية في التنقل بحرية داخلها؟

وبعد أن انتشرت هذه الفضيحة في الأخبار، كان الشخص الوحيد الذي استقال بسبب هذا الظلم هو آمبر رود، التي كانت جريمتها أنها وزيرة الداخلية، التي لم تنفذ هذه القرارات المهينة. وسرعان ما عادت، بعد غياب قصير، لتتولى منصبا رفيعاً في إدارة بوزارة أخرى مهمة. وهناك غياب مماثل للمساءلة يحدث الآن في خطة تعويض ((ويند راش))، التي عرقلتها التأخيرات.

لكن ليس كل غياب للمساءلة سيئ. فعملية التوظيف التي تسمح لصديقي المدير التنفيذي باستبعاد طلب ابن أخي غير الكفؤ دون الإساءة لي هي أيضاً مثال على غياب المساءلة. قد ينتج عن القواعد الواضحة المنصوص عليها في كتب القوانين والإجراءات والخوارزميات ظلم كبير. لكنها على الأقل، قابلة للقياس والكشف، بعكس الأحكام المتسرعة التي نصدرها جميعاً كل يوم. والمبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام في القضايا الجنائية هي في جزء منها وسيلة لإزالة التحيز الشخصي والظلم التعسفي في عملية تطبيق العدالة، رغم أنها نفسها قد تؤدي إلى ظلم تعسفي.

غياب المساءلة يعد نتيجة ثانوية للعيش في مجتمع أكثر تعقيداً، وسيؤدي نشر تعلم الآلة واتخاذ القرارات في السياسة العامة بواسطة الخوارزميات إلى كثير منها. استقلالية القاضي مقيدة بشدة في أغلب المجتمعات بالمبادئ التوجيهية والحدود الإلزامية لإصدار الأحكام، لكنه سيظل صاحب القرار النهائي حتى إن تلقى مساعدة من الخوارزميات. لكن، على من تقع المسؤولية عندما تخطئ هذه الأنظمة الرقمية، أو تنحرف بشدة في اتجاه أو آخر؟

وهناك مثال جيد يمكن رؤيته في فوائد وصعوبات استخدام برمجيات التعرف إلى الوجه. فرغم أن هذه التكنولوجيا تعمل حالياً بشكل أفضل من الحكم البشري وحده، إلا أنها لا تزال أكثر عرضة للخطأ في تحديد هوية الأشخاص ذوي البشرة الداكنة والنساء. على من تقع المسؤولية إذا ما أدى هذا إلى سوء تطبيق لعدالة؟ ومن الذي سيتحمل مسؤولية ضمان أن تكون البرمجيات في المستقبل أفضل مما هي عليه اليوم؟

لكن حتى الإنسان العادي غير المقيد بكتاب للقواعد، سيقع في كثير من الأخطاء أيضاً. وأنا أفضل أن أعرض نفسي لظلم عرضي من كتاب القواعد العادي، الذي من الناحية العملية هو مجرد خوارزمية، عن التعرض لقرار بشري غير مقيد. لكن بالنسبة للقادة، سواء أكانوا قادة شركات أم دول، فإن شرح الخطأ الذي حدث في عملية صنع القرار بمساعدة الآلة، يعني القدرة على التحدث بطلاقة عن معنى ((غرق المساءلة))، ولماذا يحدث هذا، وما إذا كان ينبغي علينا التخلص منها.

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