تراجع آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس

تبددت خلال الأسبوع الماضي الآمال القوية للسوق بإجراء أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية في مارس بسبب البيانات الاقتصادية القوية والرسائل الحازمة من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومع ذلك، فبعد الشهر المقبل، سيكون لدى المتداولين نظرة مختلفة إلى السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مقارنة بالمسؤولين داخل البنك المركزي الأمريكي، ويمهد هذا الاختلاف الطريق للتقلبات والخسائر المحتملة إذا التزم الاحتياطي الفيدرالي بخططه.

وظلت أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في 23 عاماً منذ أن أطلق الاحتياطي الفيدرالي العنان لحملة قوية لكبح جماح التضخم، ويسيطر على المستثمرين في الأسواق المالية هاجس حول متى وكيف سيبدأ خفضها بسرعة، من مستواها الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.5 %.

وأكد باول في برنامج تلفزيوني خلال عطلة نهاية الأسبوع أن مسؤولي المركزي يرون ثلاثة تخفيضات كسيناريو أساسي لهم هذا العام، وهي الرسالة نفسها التي تم نقلها في توقعات ((المخطط النقطي)) الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب والتي صدرت في ديسمبر.

لكن منذ ديسمبر، لم يعدل المتداولون في سوق العقود الآجلة توقعاتهم إلا قليلاً، حيث رجحوا حدوث خمسة تخفيضات على مدار اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي السبعة المتبقية هذا العام، بدلاً من ترجيحات أكثر تفاؤلاً بستة تخفيضات.

وكان من الصعب للغاية زعزعة الرهانات على التخفيضات التي حدثت في وقت مبكر. وحتى الأسبوع الماضي، كان المتداولون يضعون احتمالات أفضل لخفض أسعار الفائدة في مارس. وتطلب الأمر تصريحاً قاطعاً من باول في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع الماضي بأنه لم يكن مارس ((السيناريو الأساسي)) لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتلى ذلك تقرير قوي للغاية عن الوظائف الأمريكية يوم الجمعة وتصريحات باولفي البرنامج الإخباري 60 دقيقة لتقل الاحتمالات إلى 20 % اليوم.

وقالت سونال ديساي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة فرانكلين تيمبلتون للدخل الثابت: ((نحن نتفق إلى حد ما مع رؤية الاحتياطي الفيدرالي. وكان هناك شعور في ديسمبر بأن السوق يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل عاجل، لكن البيانات لم تتعاون مع السوق، حيث لم تكن البيانات ضعيفة بما يكفي للضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإجراء خفض مبكر)). وأضافت ديساي: ((بدأت الأسواق أخيراً في الاستماع إلى باول بعد صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي)).

وشهدت أسواق السندات تقلبات كبيرة في أيام التداول الأربعة الماضية، مسجلة أكبر تحركاتها اليومية في شهور، حيث أدرك المستثمرون أنه من المحتمل أن يبدأ شهر مارس وينتهي دون خفض أسعار الفائدة. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك مع توقعات أسعار الفائدة، يوم الجمعة الماضي بمقدار 0.16 نقطة مئوية بعد تقرير الرواتب، الذي أظهر أن أصحاب العمل أضافوا 353 ألف وظيفة في يناير، وارتفع العائد مرة أخرى يوم الاثنين إلى 4.48 %، وهو أعلى مستوى له في شهر.

وقد تكون ثمّة المزيد من التقلبات من هذا القبيل إذا اضطرت السوق إلى التكيف مع وجهة نظر بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر في يناير، ارتفع مؤشر ((أي سي إي بنك أوف اميركا موف)) الذي يحدد توقعات التقلبات في سوق سندات الخزانة، في فبراير مع تغير توقعات أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الجمعة الماضي بعد تقرير الوظائف القوي، قبل أن تنخفض يوم الاثنين، لكن توقع المزيد من التخفيضات عما يتوقعه بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يعزز الأسعار أيضاً.

وقالت أماندا أجاتي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة بي إن سي للخدمات المالية: ((السوق تتوق إلى التأثير الإيجابي الناجم عن مزيد من السياسات النقدية التحفيزية، لكن هذا لا يعني أنها ستحصل عليه. وهذا يمهد الطريق لنصف عام أول متقلب)).

إن التوتر المستمر بين ما يقوم السوق بتوقعه وما يشير إليه الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسة أسعار الفائدة، يجعل من الصعب أيضاً على المقترضين من الشركات وضع خطط تمويلهم مقدماً، ما يفضي إلى موجة من الاقتراض الانتهازي. وشهدت الأسواق المالية ارتفاعاً حاداً في نهاية العام الماضي، ما خلق بيئة إيجابية نسبياً للشركات في الأسابيع القليلة الأولى من عام 2024، وأدى إلى إصدار قياسي لسندات الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري في يناير، إلى جانب كميات كبيرة من السندات ((الخردة)) منخفضة التصنيف.

وأشار متعاملون في السوق إلى أن الشركات كانت تختار إصدار السندات بينما كانت الأمور تسير بشكل جيد، مع ارتفاع الطلب بسبب حرمان العديد من المستثمرين من إمدادات جديدة لشهور عدة وتوافر الأموال لديهم. وقال تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبوللو الاستثمارية: ((أعتقد أن الشركات، أمام القروض ذات التصنيف الاستثماري أو مرتفعة العائد في يناير، كانت تتطلع إلى اغتنام الفرصة بينما هي متاحة، وفي يناير أُثبتت صحة هذا القرار)). ومع ذلك، أكد سلوك على التحديات المتزايدة المتمثلة في تحديد توقيت إصدار الديون من هذا القبيل، مضيفاً أن ((السؤال بعد بيانات سوق العمل يوم الجمعة هو ما إذا كانت تلك النافذة ستغلق)).

من جانبه، قال كالفن تسي، رئيس الاستراتيجية الكلية للأمريكيتين في بنك بي إن بي باريبا، إنه لا يعتقد أن الفجوة الحالية كبيرة بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة

ويراهن المتداولون في سوق العقود الآجلة على مجموعة من النتائج المحتملة، في حين يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات أكثر دقة.

لكن وجهة نظر تسي تختلف بشكل كبير عن توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يعتقد تسي أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مايو وسيستمر في خفضها بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل من اجتماعاته الخمسة اللاحقة هذا العام، وذلك لأنه يتوقع أن يتباطأ التضخم بشكل كبير هذا العام، وسيتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعديل السياسة المالية وفقاً لذلك.

وقال تسي: ((إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وانخفض التضخم بقدر ما نعتقد، فهذا يعني أن السياسة النقدية ستصبح أكثر تشدداً، وقد صرح باول بالفعل بأن السياسة النقدية بالفعل متشددة بما فيه الكفاية)).

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