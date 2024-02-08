غرفة تجارة دبي تناقش فرص نمو تجارة الخضار والفواكه والتوسع الخارجي

بحثت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فرص وآفاق قطاع تجارة الخضار والفواكه، وسبل تعزيز آدائه ودعم نموه بشكل مستدام، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه.

وبحضور محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومشاركة محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه وأعضاء مجموعة العمل المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات تطوير سوق الخضار والفواكه، وآفاق نمو القطاع، وأبرز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للشركات العاملة في مجال تجارة الخضار والفواكه وخصوصاً في مجال التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي تواجه التجار خلال ممارسة نشاطاتهم.

وبناءً على دعوة من مجموعة العمل، قام وفد برئاسة مدير عام غرف دبي بزيارة سوق دبي المركزي للخضار والفواكه بهدف الإطلاع المباشر على المحاور التي تم طرحها خلال الاجتماع. جاء الاجتماع في ظل النمو المتواصل لقطاع التجارة بدبي بشكل عام وتجارة الخضار والفواكه خاصة، فيما تواصل الإمارة دعم وتطوير بيئة العمل التجاري، والارتقاء بتنافسيته باعتباره من الركائز الاقتصادية الأساسية، بما يساهم في تحفيز نمو تجارة دبي الخارجية، وتعزيز الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.

وتأتي رعاية مصالح مجتمع الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للغرفة. ومن خلال تفعيل دور مجموعات الأعمال في تطوير الأطر التنظيمية وآليات العمل ب كافة القطاعات الاقتصادية، يتم تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دعم التنافسية وترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

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