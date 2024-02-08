«الإمارات العالمية للألمنيوم» تعقد اتفاقية توريد للألومينا لتطوير صناعة متخصصة جديدة

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم توقيع اتفاقية تورد الشركة بموجبها الألومينا إلى شركة الألومينا الصناعية، في إطار الجهود الرامية إلى دفع عجلة القطاع الصناعي من خلال صنع منتجات متخصصة من الألومينا، والمساهمة في تحقيق استراتيجية النمو الصناعي في دولة الإمارات ((مشروع 300 مليار)).

وتعتزم شركة الألومينا الصناعية، التي تم تأسيسها بالشراكة بين مجموعة ميثان وشركة باثوال، تطوير أول مجمع من نوعه في دولة الإمارات لتصنيع منتجات متخصصة من الألومينا في منطقة خليفة الاقتصادية (كيزاد) في أبوظبي. وتستخدم هذه المنتجات بشكل واسع في إنتاج المواد المقاومة للحرارة والمواد الكاشطة المستخدمة في التطبيقات الصناعية.

وتسهم عملية توريد الألومينا في توسعة نطاق المبيعات التجارية المحلية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والتي تساعد بدورها في تعزيز الأنشطة الصناعية المحلية.

وإضافةً إلى إنتاج الألومينا، تقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ببيع حوالي نسبة 10 % من الألمنيوم الخام إلى 26 عميلاً محلياً في دولة الإمارات لتصنيع منتجات مختلفة منها إطارات النوافذ وقطع غيار السيارات للاستخدام المحلي والتصدير إلى جميع أنحاء العالم.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((يتوافق هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع أهداف الشركة، ويتيح لنا الفرص للابتكار في قطاع الألمنيوم نحو حياة عصرية متكاملة.

وتأتي هذه الاتفاقية التجارية التي تقتضي توريد الألومينا إلى قطاعٍ صناعي محلي جديد في إطار مساهمتنا في تطوير القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف ((مشروع 300 مليار)). ومن المتوقع أن يوفر المشروع 200 فرصة عمل في مجال البناء و150 فرصة عمل دائمة عند التشغيل. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2025.

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