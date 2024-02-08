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1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

2/8/2024 7:26:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 1.9 مليار درهم مع 492 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 211.64 مليون درهم و455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.21 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 48 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات مع 24 مبايعة بقيمة 66.2 مليون درهم وتصدرت مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في جميرا الأولى أهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت مدينة دبي الملاحية المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 35 مبايعة بقيمة 63.96 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 320.24 مليون درهم منها 27 رهن أراضي بقيمة 99.62 مليون درهم و106 رهونات فلل وشقق بقيمة 220.62 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 71.82 مليون درهم. وتم تسجيل 31 هبة بقيمة 224.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 75 مليون درهم.

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