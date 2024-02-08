14 استثماراً جديداً لـ«صندوق حي دبي للمستقبل» في 2023

عقدت لجنة الإشراف على ((صندوق حي دبي للمستقبل)) الذي أطلقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي في نوفمبر 2021، اجتماعاً لاستعراض أبرز إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، ومناقشة الأهداف والخطط المستقبلية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي ودولة الإمارات.

شارك في الاجتماع عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وخلفان جمعة بلهول رئيس مجلس إدارة ((صندوق حي دبي للمستقبل)) والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل، وجاك فيسر الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وشريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل.

استثمارات مهمة

واستعرض المشاركون في الاجتماع أهم استثمارات الصندوق الذي يبلغ رأس ماله الأولي مليار درهم وتحتضن محفظته الاستثمارية حالياً أكثر من 25 مشروعاً استثمارياً منذ إطلاقه، بما في ذلك 14 استثماراً جديداً خلال العام الماضي منها 5 استثمارات في شركات ناشئة ودعم 3 شركات في إطار الاستثمار والرعاية اللاحقة (follow-on investments)، بالإضافة إلى 6 استثمارات تعتمد النهج الابتكاري للارتقاء بمستقبل القطاع المالي وقطاعات اقتصادات المستقبل في دبي. وأكد أعضاء اللجنة أيضاً التزام ((صندوق حي دبي للمستقبل)) بتعزيز الاستدامة من خلال تخصيص ما يصل إلى 20% من رأس ماله الأولي البالغ مليار درهم لدعم تطوير تكنولوجيا المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

بناء القدرات

وحرص ((صندوق حي دبي للمستقبل)) خلال العام الماضي على مواصلة بناء القدرات من خلال إطلاق برنامج زملاء الاستثمار الجريء الذي شارك فيه اثنا عشر من المهنيين ورواد الأعمال الإماراتيين الطموحين، كما نظم برنامج محاكاة صندوق رأس المال الجريء الذي استقطب 40 مشاركاً من منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات. وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة بما يعزز مسيرة نموها لتصبح ناجحة وقادرة على التوسع على المستوى العالمي، مع التأكيد على دور استثمارات رأس المال الجريء في دعم الشركات الناشئة، ولا يقتصر ذلك على الجانب التمويلي للدعم، ولكن أيضاً من خلال خلق قيمة للمحافظ الاستثمارية الخاصة بالشركات، وتوسيع نطاق العمليات، وتعزيز حوكمة الشركات.

رحلة النمو

وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي: ((إن رحلة النمو التي حققها ((صندوق حي دبي للمستقبل)) مشجعة وتجسد الرؤية الواعدة لمشهد رأس المال الجريء في دبي عبر اعتماد النهج الريادي في تحقيق التمويل المستدام، وتحفيز الابتكار العالمي، وذلك انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. إن اعتراف لجنة الإشراف بدور الصندوق في تعزيز جهود التوسع والتعاون نحو بناء مستقبل مستدام، يؤكد كذلك على الشراكة المحورية بين القطاعين العام والخاص وقدرتها على الارتقاء بمسيرة الابتكار في دبي)).

ومن جهته أكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن ((صندوق حي دبي للمستقبل)) ساهم بشكل بارز خلال الفترة السابقة بتعزيز مشهد ريادة الأعمال في مدينة دبي تحقيقاً لرؤية القيادة بأن تكون دبي الوجهة الأفضل للشركات الناشئة ورواد الأعمال والحاضنة الأمثل لتوسيع الأعمال في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي.

وأضاف: سيركز الصندوق خلال الفترة المقبلة على مواصلة جهوده لتوفير منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة وتوفير التمويل والخبرات والتوجيه وبرامج الدعم الأخرى مثل مسرعات الأعمال ومبادرات بناء القدرات بما يسهم بتعزيز قدرتها على النمو والاستفادة من البيئة الصديقة للأعمال والمحفزة للابتكار.

رأس المال الجريء

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي وعضو مجلس إدارة صندوق حي دبي للمستقبل: يمثل ((صندوق حي دبي للمستقبل)) حلقة متينة في مشهد رأس المال الجريء في دبي، والذي شارك مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانته وتفعيل دوره. وقد أدى التزام الصندوق بتبني تكنولوجيا المناخ، إلى جانب استراتيجية الاستثمار القوية، إلى تمكين وتوسيع وتيرة نمو أكثر من 25 مشروعاً، ويواصل رعاية المواهب العالمية والإماراتية من خلال برامجه المخصصة والموجهة لبناء المشاريع. إن هذا الالتزام الثابت يمثل قوة دافعة لصندوق دبي للتنمية نحو تشكيل مستقبل الابتكار المستدام وتعزيز منظومة استقطاب المواهب ودفع عجلة النمو والتنافسية.

وقال شريف البدوي الرئيس التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل: ساهم الصندوق بشكل كبير في تعزيز قطاعات الاستدامة وريادة الأعمال بمدينة دبي خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل. وسنواصل التزامنا برعاية الشركات الناشئة ودفع مسيرة النمو المستدام بما يتماشى مع دور صندوق حي دبي للمستقبل لتصميم مستقبل مستدام ومزدهر.

منظومة متكاملة

كما سلط الاجتماع الضوء على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة الابتكار ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تصميم وتنفيذ مستقبل مستدام في دولة الإمارات. ويدعم ((صندوق حي دبي للمستقبل)) تحقيق هذه الأهداف من خلال تشكيل مشهد الابتكار والاستثمار في المنطقة ويشكل جزءاً مركزياً متقدماً من منظومة استشراف المستقبل التي تحتضنها دبي وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع شركائها في مختلف القطاعات المستقبلية الحيوية.

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