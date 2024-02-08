إسرائيل تحتجز أمريكيين في غزة.. وواشنطن: نحن على علم

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، أن الولايات المتحدة على علم بتقارير تتحدث عن احتجاز القوات الإسرائيلية مواطنين أمريكيين اثنين في قطاع غزة خلال مداهمة في وقت مبكر أمس، موضحةً أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.

ولم تفصح الوزارة عن هوية المواطنين الأمريكيين لدواعي الخصوصية. لكن أسرة هاشم الأغا (20 عاماً) وبراق الأغا (18 عاماً) الأمريكيين من أصل فلسطيني قالت إن الشقيقين احتُجزا خلال مداهمة على منزل إلى الغرب من مدينة خان يونس صباح أمس.

وقالت ياسمين الأغا إن أربعة أقارب آخرين احتُجزوا أيضاً، من بينهم والد الشقيقين الذي يحمل الجنسية الكندية وأحد أعمام الشقيقين الذي أوضحت أنه مصاب بإعاقة ذهنية. وياسمين هي ابنة عم الشقيقين وتعيش بالقرب من شيكاغو.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الوزارة «على علم بتقارير احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين في غزة، وإنها تسعى إلى الحصول على معلومات إضافية». ولم يصدر تعليق بعد عن الجيش الإسرائيلي.

وتقول جمعية نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تعتقل أو تحتجز مئات الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حينما شنَّت هجومها العسكري على القطاع في أعقاب هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل.

وذكرت ياسمين أنه لم يُصرح بعد للشقيقين المولودين في منطقة شيكاغو بمغادرة غزة. ولا بد أن توافق إسرائيل ومصر على عبور الأمريكيين الذين أدرجتهم واشنطن على قائمة الراغبين في مغادرة غزة من معبر رفح.

وكانت عائلة الأغا قد رفعت دعوى على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في ديسمبر، تقول فيها إن الحكومة لم تتحرك لإجلاء أفراد أسرة الأغا من حاملي الجنسية الأمريكية المحاصرين في غزة بالقدر نفسه الذي تحركت به لإجلاء الإسرائيليين مزدوجي الجنسية بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنها ساعدت نحو 1300 فلسطيني أمريكي في مغادرة غزة والفرار من قصف إسرائيل الانتقامي، وذلك بشكل جزئي من خلال التنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمصرية لخروجهم إلى مصر.

ويرفع عدد من الأسر الأمريكية دعاوى على الحكومة قائلين إن الولايات المتحدة لم تتخذ خطوات لتنظيم رحلات مخصصة أو المساعدة في تأمين خروج ما يُقدر بأنهم 900 من المواطنين والسكان وأفراد عائلات أمريكيين آخرين لا يزالون محاصرين في غزة.

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