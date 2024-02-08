الملكة كاميلا تكشف تطورات حالة العاهل البريطاني الصحية

كشفت الملكة كاميلا تطورات حالة العاهل البريطاني تشارلز الصحية، بعد إعلان تشخيص إصابته بالسرطان.

وأكدت كاميلا، أمس، أن حالة تشارلز جيدة للغاية، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها البالغ من العمر 75 عاماً.

وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.

وأضافت أن الملك «في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف... تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان»، مشيرةً إلى أن «هذا يبعث على البهجة بشدة».

وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني أول من أمس على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.

وخضعت كيت (42 عاماً) لجراحة في البطن في 16 يناير، ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.

وخضع تشارلز منذئذٍ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنغهام، يوم الاثنين، أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.

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