الملكة كاميلا تكشف تطورات حالة العاهل البريطاني الصحية

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت الملكة كاميلا تطورات حالة العاهل البريطاني تشارلز الصحية، بعد إعلان تشخيص إصابته بالسرطان.
وأكدت كاميلا، أمس، أن حالة تشارلز جيدة للغاية، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تشخيص إصابة زوجها البالغ من العمر 75 عاماً.
وفي حديثها إلى أحد الأشخاص الذي جاء لتقديم التحية في حفل خيري بكاتدرائية سالزبوري في جنوب إنجلترا، قالت كاميلا إن تشارلز تأثر برسائل الدعم من الجمهور.
وأضافت أن الملك «في حالة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف... تأثر بشدة بجميع الخطابات والرسائل التي أرسلها الجمهور من كل مكان»، مشيرةً إلى أن «هذا يبعث على البهجة بشدة».
وشكر نجل تشارلز ووريث العرش، الأمير وليام، الجمهور البريطاني أول من أمس على رسائلهم الودية لوالده ولزوجته كيت التي خضعت لجراحة في الآونة الأخيرة.
وخضعت كيت (42 عاماً) لجراحة في البطن في 16 يناير، ثم أمضت أسبوعين في المستشفى للتعافي.
وخضع تشارلز منذئذٍ للعلاج من تضخم البروستاتا قبل أن يعلن قصر بكنغهام، يوم الاثنين، أن الاختبارات اللاحقة للملك كشفت عن إصابته بنوع من السرطان.
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