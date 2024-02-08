بوتين: سأرسل قوات روسية إلى بولندا في حالة واحدة

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حالة واحدة سيقرر فيها إرسال قوات روسية إلى بولندا، مؤكداً عدم رغبته في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأوضح بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبُثّت أمس، أنّه سيفعل ذلك إذا تعرضت بلاده لهجوم من بولندا، مشيراً إلى أنه «من غير الوارد» أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا.
وقال إنه «ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة» في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وسأل كارلسون الرئيس الروسي: «هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟»، فأجاب: «في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا».
وأضاف: «ليس لدينا اهتمام ببولندا أو لاتفيا أو بأيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أيّ اهتمام.. هذا غير وارد بتاتاً».
وأكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.
وقال: «أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها»، مشيراً إلى أن«بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات».
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