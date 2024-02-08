بوتين: سأرسل قوات روسية إلى بولندا في حالة واحدة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حالة واحدة سيقرر فيها إرسال قوات روسية إلى بولندا، مؤكداً عدم رغبته في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأوضح بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبُثّت أمس، أنّه سيفعل ذلك إذا تعرضت بلاده لهجوم من بولندا، مشيراً إلى أنه «من غير الوارد» أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا.

وقال إنه «ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة» في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسأل كارلسون الرئيس الروسي: «هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟»، فأجاب: «في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا».

وأضاف: «ليس لدينا اهتمام ببولندا أو لاتفيا أو بأيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أيّ اهتمام.. هذا غير وارد بتاتاً».

وأكد الرئيس الروسي أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسّس.

وقال: «أعتقد أنّه يمكن التوصّل إلى اتفاق. ليست هناك محرّمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلّها»، مشيراً إلى أن«بعض الشروط تُناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات».

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