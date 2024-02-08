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نيكاراغوا تصطف بجانب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في قضية الإبادة

2/8/2024 7:26:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طلبت نيكاراغوا رسمياً الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وفق ما أعلنت أعلى محكمة في الأمم المتحدة أمس، معتبرةً أن لديها «مصالح ذات طبيعة قانونية».

وكانت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى قد أعلنت، الشهر الماضي، أنها تعتزم الانضمام إلى بريتوريا في الدعوى التي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية بسبب حربها في غزة التي شنتها عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقدمت ماناغوا طلبها الخاص في 23 يناير، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس.

وقال بيان صادر عن المحكمة: «في طلبها للحصول على إذن بالتدخل، ذكرت نيكاراغوا أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف».

وأضافت المحكمة أن ماناغوا قالت إن قرارها ينبع من «الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه».

وقبل أسبوعين، أصدر قضاة المحكمة قراراً بفرض إجراءات طارئة على إسرائيل، قائلين إنه يتعين عليها منع أعمال الإبادة الجماعية في حربها ضد حماس، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى إنهاء القتال.

ودعت نيكاراغوا، في طلبها، القضاة إلى الحكم بأن إسرائيل «انتهكت وما زالت تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية»، و«وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم».

ومن المرجَّح أن يستغرق تحديد ما إذا كانت إسرائيل تنتهك بالفعل اتفاقية الإبادة الجماعية بحملتها العسكرية أشهراً، إن لم يكن سنوات.

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