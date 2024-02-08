«مسنّ ذاكرته سيئة».. المدعي الخاص يبرّئ بايدن بقضية الوثائق السرية

قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر أمس.

وخلص المدعي الخاص، روبرت هور، الذي عيّنه وزير العدل ميريك غارلاند في يناير 2023، إلى أن «لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة»، واصفاً بايدن بأنه «رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة».

وعلى الأثر، رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر، في بيان، بقرار المدعي الخاص عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية.

لكنه تدارك: «نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة التي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص» الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه «رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة».

وأضاف سوبر: «رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين إلى الوقائع والأدلة».

من جهته، اعتبر بايدن أن «القضية مغلقة»، وقال، في بيان: «طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أمريكا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية، ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً».

وعلَّق رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري مايك جونسون، على تقرير المدّعي الخاص، واصفاً بايدن بأنه «ليس أهلاً» لتولي الرئاسة.

وقال جونسون، الذي يعتبر حليفاً للرئيس السابق دونالد ترامب، إن «الرجل الذي يُعتبر أكثر عجزاً من أن يتمّ تحميله مسؤولية سوء إدارة معلومات سرية هو بالتأكيد ليس أهلاً لتولي المكتب البيضوي» في البيت الأبيض.

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