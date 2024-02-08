وزير الإعلام ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يبحثان تعزيز العلاقات الثقافية مع وزيرة الثقافة الروسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكّد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، أهمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة، ومواصلة تنميتها في مسارات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات والمجالات بما يخدم نماء وتطور البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإعلام، اليوم بمتحف البحرين الوطني، معالي السيدة أولغا ليوبوموفا وزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية، وبحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وأثناء اللقاء، نوّه وزير الإعلام بالحرص على فتح آفاق جديدة للعمل الثقافي المشترك بين البلدين الصديقين، ومواصلة تنفيذ المزيد من المبادرات الثنائية التي تساهم في تنمية العمل الثقافي المشترك بما يرسخ أطر التعاون بين البلدين الصديقين.

فيما أشاد

الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار بمتانة العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، مؤكدًا على أن التعاون بين المؤسسات الثقافية المعنية في البلدين الصديقين له دور مهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي عبر برامج وأنشطة متنوعة في مجالات التراث والموسيقى والفنون والعروض المتحفية، باعتبار الثقافة جسرًا للتواصل والتفاهم الدولي.