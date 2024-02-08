وزير الإعلام ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار يبحثان تعزيز العلاقات الثقافية مع وزيرة الثقافة الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكّد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام، أهمية العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة، ومواصلة تنميتها في مسارات التعاون المشتركة في مختلف القطاعات والمجالات بما يخدم نماء وتطور البلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإعلام، اليوم بمتحف البحرين الوطني، معالي السيدة أولغا ليوبوموفا وزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية، وبحضور الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وأثناء اللقاء، نوّه وزير الإعلام بالحرص على فتح آفاق جديدة للعمل الثقافي المشترك بين البلدين الصديقين، ومواصلة تنفيذ المزيد من المبادرات الثنائية التي تساهم في تنمية العمل الثقافي المشترك بما يرسخ أطر التعاون بين البلدين الصديقين.
فيما أشاد
الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار بمتانة العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، مؤكدًا على أن التعاون بين المؤسسات الثقافية المعنية في البلدين الصديقين له دور مهم في إثراء الحراك الثقافي المحلي عبر برامج وأنشطة متنوعة في مجالات التراث والموسيقى والفنون والعروض المتحفية، باعتبار الثقافة جسرًا للتواصل والتفاهم الدولي.
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