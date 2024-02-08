مركز التدريب في وزارة الإعلام والجامعة الخليجية ينظمان دورة في برنامج الأدوبي بريمير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظم مركز التدريب بوزارة الإعلام بالتعاون مع الجامعة الخليجية دورة تدريبية تخصصية في برنامج الأدوبي بريمير مساء اليوم في مقر الجامعة الخليجية في سند والتي تستمر لمدة عشرة أيام، شارك فيها عدد من موظفي وزارة الإعلام وطلاب الجامعة.

وقال فهد الشملان رئيس التدريب في الوزارة إن هذه الدورة تعتبر الأولى ضمن البرامج التدريبية لعام 2024 الذي سيتم تنظيمها بين وزارة الإعلام والجامعات بالمملكة، موضحًا بأن الهدف من الدورة هو رفع كفاءة وجودة الأداء الإعلامي، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وإضافة المزيد من المهارات الاحترافية.

وشهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من قبل المشاركين في يومها الأول، إذ قدم الجزء النظري الدكتور شريف عطيه بدران عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام في الجامعة الخليجية، أما الجزء العملي فقدمه السيد زكريا أحمد من قسم المونتاج في الوزارة.

يذكر أن برنامج تحرير الفيديو على الحاسب ( أدوبي بريمير) هو أحد أشهر برامج تحرير الفيديو إذ يستخدم في تحرير مقاطع الفيديو وتصميم الإعلانات التجارية وغيرها من مقاطع الفيديو المختلفة، ويساعد على الحصول على مشاريع إبداعية، فهو عبارة عن حزمة برامج تستخدم لإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو لمجموعة واسعة من الأغراض، مع إمكانية إضافة نص ومؤثرات صوتية خاصة بما يشمل أدوات قوية لتصحيح الألوان وتحرير الصوت، فهو برنامج احترافي يحفز على الإبداع والابتكار في العمل الإعلامي.