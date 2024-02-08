مركز التدريب في وزارة الإعلام والجامعة الخليجية ينظمان دورة في برنامج الأدوبي بريمير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم مركز التدريب بوزارة الإعلام بالتعاون مع الجامعة الخليجية دورة تدريبية تخصصية في برنامج الأدوبي بريمير مساء اليوم في مقر الجامعة الخليجية في سند والتي تستمر لمدة عشرة أيام، شارك فيها عدد من موظفي وزارة الإعلام وطلاب الجامعة.
وقال فهد الشملان رئيس التدريب في الوزارة إن هذه الدورة تعتبر الأولى ضمن البرامج التدريبية لعام 2024 الذي سيتم تنظيمها بين وزارة الإعلام والجامعات بالمملكة، موضحًا بأن الهدف من الدورة هو رفع كفاءة وجودة الأداء الإعلامي، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وإضافة المزيد من المهارات الاحترافية.
وشهدت الدورة تفاعلًا كبيرًا من قبل المشاركين في يومها الأول، إذ قدم الجزء النظري الدكتور شريف عطيه بدران عميد كلية الاتصال وتقنيات الإعلام في الجامعة الخليجية، أما الجزء العملي فقدمه السيد زكريا أحمد من قسم المونتاج في الوزارة.
يذكر أن برنامج تحرير الفيديو على الحاسب ( أدوبي بريمير) هو أحد أشهر برامج تحرير الفيديو إذ يستخدم في تحرير مقاطع الفيديو وتصميم الإعلانات التجارية وغيرها من مقاطع الفيديو المختلفة، ويساعد على الحصول على مشاريع إبداعية، فهو عبارة عن حزمة برامج تستخدم لإنشاء وتحرير مقاطع الفيديو لمجموعة واسعة من الأغراض، مع إمكانية إضافة نص ومؤثرات صوتية خاصة بما يشمل أدوات قوية لتصحيح الألوان وتحرير الصوت، فهو برنامج احترافي يحفز على الإبداع والابتكار في العمل الإعلامي.
MENAFN08022024000055011008ID1107830893
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.