جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه شعب جمهورية أذربيجان الصديق بانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية رئاسية جديدة، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية أذربيجان الصديق في المزيد من التطور والنماء.
وأشاد جلالته بما وصلت إليه العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا جلالته حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها إلى مختلف أطر التعاون والعمل المشترك في مختلف الأصعدة، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.
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