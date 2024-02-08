جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

وأشاد جلالته بما وصلت إليه العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا جلالته حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها إلى مختلف أطر التعاون والعمل المشترك في مختلف الأصعدة، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.

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