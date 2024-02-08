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جلالة الملك المعظم يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

2/8/2024 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وأعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه شعب جمهورية أذربيجان الصديق بانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية رئاسية جديدة، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية أذربيجان الصديق في المزيد من التطور والنماء.


وأشاد جلالته بما وصلت إليه العلاقات التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا جلالته حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها إلى مختلف أطر التعاون والعمل المشترك في مختلف الأصعدة، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.

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