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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

2/8/2024 7:20:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أعرب سموه فيها عن
خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه شعب جمهورية أذربيجان الصديق بانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية رئاسية جديدة، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية أذربيجان الصديق في المزيد من التطور والنماء.


وأشاد سموه بالمستوى المتميز التي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.

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