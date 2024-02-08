سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، أعرب سموه فيها عن
خالص تهانيه بتجديد الثقة التي أولاها إياه شعب جمهورية أذربيجان الصديق بانتخابه رئيسًا للجمهورية لولاية رئاسية جديدة، متمنيًا لفخامته كل التوفيق والسداد في مهام عمله الرئاسي في المرحلة القادمة لتحقيق طموحات وتطلعات شعب جمهورية أذربيجان الصديق في المزيد من التطور والنماء.
وأشاد سموه بالمستوى المتميز التي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية أذربيجان، مؤكدًا سموه حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، والدفع بها نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح والأهداف المشتركة ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين.
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