وزير المالية: البحرين تولي اهتماماً بدعم القطاع المالي والمصرفي وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في دعم وتطوير السياسات المالية والمصرفية بما يعزز من مكانة مملكة البحرين في القطاع المالي والمصرفي، والدفع بأدائه نحو مزيد من التطور، منوهاً بإسهامات هذا القطاع البارزة في دعم الاقتصاد الوطني نحو مساراتٍ أكثر نمواً، مشيراً معاليه إلى ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمامٍ بدعم القطاع المالي والمصرفي وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء على الجميع، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .
جاء ذلك لدى لقاء معاليه رشيد محمد المعراج، حيث نوه معاليه بالجهود والإسهامات التي بذلها رشيد المعراج طوال فترة توليه منصب محافظ مصرف البحرين المركزي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
من جانبه أعرب رشيد محمد المعراج عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما لقيه من دعم ومساندة خلال فترة عمله، متمنياً للقائمين على المصرف دوام التوفيق والنجاح.
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