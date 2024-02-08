وزير المالية: البحرين تولي اهتماماً بدعم القطاع المالي والمصرفي وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور المحوري الذي يضطلع به مصرف البحرين المركزي في دعم وتطوير السياسات المالية والمصرفية بما يعزز من مكانة مملكة البحرين في القطاع المالي والمصرفي، والدفع بأدائه نحو مزيد من التطور، منوهاً بإسهامات هذا القطاع البارزة في دعم الاقتصاد الوطني نحو مساراتٍ أكثر نمواً، مشيراً معاليه إلى ما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمامٍ بدعم القطاع المالي والمصرفي وخلق مزيدٍ من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعود بالخير والنماء على الجميع، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء .

جاء ذلك لدى لقاء معاليه رشيد محمد المعراج، حيث نوه معاليه بالجهود والإسهامات التي بذلها رشيد المعراج طوال فترة توليه منصب محافظ مصرف البحرين المركزي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب رشيد محمد المعراج عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما لقيه من دعم ومساندة خلال فترة عمله، متمنياً للقائمين على المصرف دوام التوفيق والنجاح.