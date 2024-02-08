وزير المالية: العلاقات الثنائية بين البحرين ودول الاتحاد الأوروبي تشهد مستوياتٍ متقدمة على كافة الأصعدة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات، وما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ متبادل لمواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب تحقيقاً للتطلعات والأهداف المنشودة.
جاء ذلك لدى لقاء معاليه، كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مملكة البحرين، حيث رحب معاليه بالسفير، مشيراً معاليه إلى ما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستوياتٍ متقدمة على كافة الأصعدة وبالأخص فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي، لافتاً معاليه إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مزيدٍ من التعاون المثمر والتنسيق المشترك.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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