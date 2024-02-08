وزير المالية: العلاقات الثنائية بين البحرين ودول الاتحاد الأوروبي تشهد مستوياتٍ متقدمة على كافة الأصعدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي من تطورٍ ونمو في مختلف المجالات، وما تحظى به هذه العلاقات من حرصٍ متبادل لمواصلة العمل على تنميتها والدفع بها نحو آفاقٍ أرحب تحقيقاً للتطلعات والأهداف المنشودة.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه، كريستوف فارنو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مملكة البحرين، حيث رحب معاليه بالسفير، مشيراً معاليه إلى ما وصلت إليه مسارات التعاون الثنائي من مستوياتٍ متقدمة على كافة الأصعدة وبالأخص فيما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي، لافتاً معاليه إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مزيدٍ من التعاون المثمر والتنسيق المشترك.

كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.