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اندماج محتمل بين((البحرين الوطني)) و((البحرين والكويت))

2/8/2024 7:20:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بدء‭ ‬المناقشات‭ ‬الأولية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بشأن‭ ‬اندماج‭ ‬محتمل‭ ‬وقرر‭ ‬تعيين‭ ‬مستشارين‭ ‬لدراسة‭ ‬الجدوى‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للاندماج‭. ‬

وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬أي‭ ‬تطورات‭ ‬جوهرية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مطلوب‭ ‬ووفقا‭ ‬للوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭. ‬

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