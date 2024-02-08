اندماج محتمل بين((البحرين الوطني)) و((البحرين والكويت))
التاريخ
2/8/2024 7:20:50 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني بدء المناقشات الأولية مع بنك البحرين والكويت بشأن اندماج محتمل وقرر تعيين مستشارين لدراسة الجدوى الاقتصادية للاندماج.
وسيتم إعلان أي تطورات جوهرية بحسب ما هو مطلوب ووفقا للوائح المعمول بها.
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