الأمم المتحدة تحذر العدو الصهيوني: أي هــجــوم عــلــى رفـح جـرائـم حــرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

فيما‭ ‬يخطط‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لاجتياح‭ ‬منطقة‭ ‬رفح،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتوسيع‭ ‬عمليتها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لتشمل‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬المكتظة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬قد‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‭ ‬يجب‭ ‬منعها‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬ينس‭ ‬لايركه‭ ‬قوله‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬فإن‭ ‬القصف‭ ‬العشوائي‭ ‬للمناطق‭ ‬المكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‮»‬‭.

‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬الضربات‮»‬‭ ‬على‭ ‬محافظة‭ ‬رفح‭ ‬يومي‭ ‬الأحد‭ ‬والإثنين،‭ ‬بينما‭ ‬يواصل‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬التدفق‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الكثير‭ ‬ممن‭ ‬فروا‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬العنيف‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭.‬

فيما‭ ‬لفت‭ ‬البيان‭ ‬الأممي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النزوح‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أمثاله‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وحذر‭ ‬لايركه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لتجنب‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قد‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬تدرس‭ ‬إجلاء‭ ‬سكان‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬هجوم‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬المدينة،‭ ‬لكن‭ ‬الصحيفة‭ ‬قالت‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬إن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لن‭ ‬تتم‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭.‬