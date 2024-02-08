الأمم المتحدة تحذر العدو الصهيوني: أي هــجــوم عــلــى رفـح جـرائـم حــرب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
فيما يخطط العدو الصهيوني لاجتياح منطقة رفح، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس أن أي تحرك من إسرائيل لتوسيع عمليتها البرية في غزة لتشمل مدينة رفح المكتظة في جنوب القطاع قد يفضي إلى «جرائم حرب يجب منعها بأي ثمن».
ونقلت الأمم المتحدة في بيان عن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه قوله للصحفيين في جنيف إنه «بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن القصف العشوائي للمناطق المكتظة بالسكان يمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب».
وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي أشار فيه مكتب الشؤون الإنسانية إلى «زيادة الضربات» على محافظة رفح يومي الأحد والإثنين، بينما يواصل الآلاف من سكان غزة التدفق إلى رفح بمن فيهم الكثير ممن فروا من القتال العنيف في خان يونس.
فيما لفت البيان الأممي إلى أن هذا النزوح أدى إلى زيادة عدد سكان رفح إلى خمسة أمثاله منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وحذر لايركه من أن «الأعمال القتالية المكثفة في رفح في ظل هذا الوضع يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين، ويجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك».
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت بأن تل أبيب تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة، لكن الصحيفة قالت نقلا عن مصادر إن مثل هذه الخطوة لن تتم قبل شهر مارس.
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