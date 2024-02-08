ترامب يريد مناظرة مع بايدن في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إنه‭ ‬يريد‭ ‬عقد‭ ‬مناظرة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬رفضه‭ ‬إجراء‭ ‬مناظرة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬لخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقبلة‭. ‬وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬إذاعي‭: ‬‮«‬أود‭ ‬مناظرته‭ ‬الآن‭ ‬لأنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نجري‭ ‬مناظرة‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعقد‭ ‬مناظرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مصلحة‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬سأله‭ ‬صحفيون‭ ‬خلال‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬دعوة‭ ‬ترامب‭ ‬لإجراء‭ ‬مناظرة،‭ ‬قال‭ ‬بايدن‭ ‬المنتمي‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭: ‬‮«‬لو‭ ‬كنت‭ ‬مكانه،‭ ‬لرغبت‭ ‬في‭ ‬مناظرتي‭ ‬أنا‭ ‬أيضا‭. ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬ما‭ ‬يفعله‮»‬‭. ‬وترامب‭ ‬هو‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭ ‬لتحدي‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬نوفمبر،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬بعد‭ ‬الترشيح‭ ‬ورفض‭ ‬طلب‭ ‬منافسته‭ ‬الجمهورية‭ ‬نيكي‭ ‬هيلي‭ ‬بمناظرتها‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب،‭ ‬قالت‭ ‬حملة‭ ‬هيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬جبان‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يجري‭ ‬معها‭ ‬مناظرة‭.‬

وتعكس‭ ‬تعليقات‭ ‬ترامب‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬الانتخابية‭ ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬بايدن،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬بالانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬ساوث‭ ‬كارولينا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬بترشيح‭ ‬حزبه‭.‬

وتحتل‭ ‬هيلي،‭ ‬حاكمة‭ ‬ولاية‭ ‬كارولينا‭ ‬الجنوبية‭ ‬السابقة‭ ‬وسفيرة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬لكنها‭ ‬تعهدت‭ ‬بمواصلة‭ ‬تحديه‭ ‬لنيل‭ ‬ترشيح‭ ‬الحزب‭ ‬الجمهوري‭.‬

وعقد‭ ‬ترامب‭ ‬وبايدن‭ ‬مناظرتين‭ ‬خلال‭ ‬سباق‭ ‬انتخابات‭ ‬2020‭. ‬وأُلغيت‭ ‬مناظرة‭ ‬ثالثة‭ ‬بعدما‭ ‬تأكدت‭ ‬إصابة‭ ‬ترامب‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬ورفض‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬افتراضية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تشهد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ثلاث‭ ‬مناظرات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭.‬