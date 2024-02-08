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استنجاد البرهان بإيران يؤسس لبروز حشد شعبي سوداني

2/8/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

يثير‭ ‬استنجاد‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬بإيران‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬إسلامي‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬مليشياوية‭ ‬شبيهة‭ ‬بـ«الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬العراقي‮»‬‭ ‬تأتمر‭ ‬بأمر‭ ‬قائدها‭ ‬داخليًا‭ ‬وخارجيًا‭ ‬لإيران‭ ‬مصدر‭ ‬التمويل‭ ‬والدعم‭ ‬العسكري‭.‬

وتقول‭ ‬أريج‭ ‬الحاج‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬معهد‭ ‬واشنطن‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انتشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ظهرت‭ ‬فيه‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬يحملون‭ ‬حطام‭ ‬إحدى‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬تظهر‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬عودة‭ ‬النظام‭ ‬السوداني‭ ‬السابق‭ ‬بكل‭ ‬تفاصيله‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬السودانية‭ ‬ومعه‭ ‬حلفاء‭ ‬الأمس‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬سببًا‭ ‬في‭ ‬عزلة‭ ‬السودان‭ ‬الدولية‭ ‬ووضعه‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬العقوبات‭ ‬الأممية‭ ‬والدولية‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبرغ‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تقوم‭ ‬بتزويد‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني‭ ‬بشحنات‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬وبطائرات‭ ‬مسيّرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬مهاجر‭ ‬6‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تصنع‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬الاهتمام‭ ‬الإيراني‭ ‬بالسودان،‭ ‬حيث‭ ‬تمتد‭ ‬حدود‭ ‬السودان‭ ‬البحرية‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬670‭ ‬كيلومترا،‭ ‬وبالسيطرة‭ ‬على‭ ‬الموانئ‭ ‬السودانية‭ ‬ستحصل‭ ‬إيران‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬على‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬ممر‭ ‬تجاري‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭.‬

واستعان‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬والخرطوم‭ ‬بالأسلحة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإحداث‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬استراتيجيته‭ ‬بالتحول‭ ‬من‭ ‬الدفاع‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬أمام‭ ‬ضباط‭ ‬وجنود‭ ‬الفرقة‭ ‬11‭ ‬مشاة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬خشم‭ ‬القربة‭ ‬شرقي‭ ‬السودان‭ ‬وجه‭ ‬البرهان‭ ‬دعوات‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬والحركات‭ ‬المسلحة‭ ‬المتحالفة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع،‭ ‬بهدف‭ ‬طردها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لسيطرتها‭.‬

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