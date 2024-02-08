تضرّر سفينة بريطانية في هجوم بطائرة مسيّرة قبالة اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
دبي – الوكالات: أعلنت شركة أمبري للأمن البحري أمس أنّ سفينة شحن تملكها شركة بريطانية تعرّضت لأضرار طفيفة جرّاء هجوم بطائرة من دون طيّار استهدفها أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن، في أحدث هجوم تتعرّض له سفينة تجارية في البحر الأحمر.
وقالت شركة «أمبري» البريطانية: إنّ السفينة التي ترفع علم باربادوس «تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها» على بُعد 57 ميلًا بحريًا من سواحل الحُديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.
وأكدت الشركة أن السفينة زادت سرعتها بعد الهجوم وأجرت «مناورات هروب» قبل أن تُكمل الإبحار جنوبًا في اتجاه مضيق باب المندب.
لاحقا أعلن الحوثيون شنّ هجومين بالصواريخ على سفينتين، بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع في بيان أمس: «نفذنا عمليتينِ عسكريتينِ الأولى، استهدفت سفينة أمريكية ( Star nasia ) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينة بريطانية ( Morning Tide )».
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