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تضرّر سفينة بريطانية في هجوم بطائرة مسيّرة قبالة اليمن

2/8/2024 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬أمبري‭ ‬للأمن‭ ‬البحري‭ ‬أمس‭ ‬أنّ‭ ‬سفينة‭ ‬شحن‭ ‬تملكها‭ ‬شركة‭ ‬بريطانية‭ ‬تعرّضت‭ ‬لأضرار‭ ‬طفيفة‭ ‬جرّاء‭ ‬هجوم‭ ‬بطائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيّار‭ ‬استهدفها‭ ‬أثناء‭ ‬إبحارها‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬اليمن،‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬هجوم‭ ‬تتعرّض‭ ‬له‭ ‬سفينة‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقالت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أمبري‮»‬‭ ‬البريطانية‭: ‬إنّ‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬باربادوس‭ ‬‮«‬تعرّضت‭ ‬لأضرار‭ ‬طفيفة‭ ‬على‭ ‬ميسرتها‮»‬‭ ‬على‭ ‬بُعد‭ ‬57‭ ‬ميلًا‭ ‬بحريًا‭ ‬من‭ ‬سواحل‭ ‬الحُديدة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بشرية‭.‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬السفينة‭ ‬زادت‭ ‬سرعتها‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬وأجرت‭ ‬‮«‬مناورات‭ ‬هروب‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تُكمل‭ ‬الإبحار‭ ‬جنوبًا‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬مضيق‭ ‬باب‭ ‬المندب‭. ‬

لاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬شنّ‭ ‬هجومين‭ ‬بالصواريخ‭ ‬على‭ ‬سفينتين،‭ ‬بريطانية‭ ‬وأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬العسكري‭ ‬باسم‭ ‬الحوثيين،‭ ‬يحيى‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭: ‬‮«‬نفذنا‭ ‬عمليتينِ‭ ‬عسكريتينِ‭ ‬الأولى،‭ ‬استهدفت‭ ‬سفينة‭ ‬أمريكية‭ (‬ Star ‭ ‬ nasia ‭) ‬ستار‭ ‬ناسيا،‭ ‬والأخرى‭ ‬استهدفت‭ ‬سفينة‭ ‬بريطانية‭ (‬ Morning ‭ ‬ Tide ‭)‬‮»‬‭. ‬

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