تركيا تعلن هجوما ((إرهابيا)) خارج قصر العدل في إسطنبول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

إسطنبول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتلت‭ ‬الشرطة‭ ‬التركية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مهاجمين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬يسارية‭ ‬مصنفة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هاجما‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬كانوا‭ ‬يحرسون‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭ ‬وإصابة‭ ‬خمسة،‭ ‬بحسب‭ ‬المسؤولين‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬علي‭ ‬يرلي‭ ‬كايا‭ ‬إنّ‭ ‬المهاجمَين،‭ ‬وهما‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة،‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬جبهة‭-‬حزب‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الثوري‮»‬‭ ‬الماركسية‭ ‬اللينينية‭. ‬وتمّ‭ ‬نقل‭ ‬الجرحى‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وتوفي‭ ‬شخص‭ ‬متأثرا‭ ‬بجراحه‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬‮«‬جبهة‭-‬حزب‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الثوري‮»‬‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬مُنع‭ ‬الدخول‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬تشاغليان‭ ‬مؤقتا‭.

‬وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوجان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭: ‬‮«‬أهنئ‭ ‬قواتنا‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الغادر‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تم‭ ‬تحييد‭ ‬إرهابيين‭ ‬اثنين‭ ‬أحدهما‭ ‬امرأة‭ ‬والآخر‭ ‬رجل‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين،‭ ‬توفي‭ ‬أحدهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬وتعهد‭ ‬أردوجان‭ ‬بأن‭ ‬تركيا‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬القتال‭ ‬بكل‭ ‬تصميم‭ ‬ضد‭ ‬جميع‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬وداعميها،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تمييز‮»‬‭. ‬

وروى‭ ‬شاهد‭ ‬عيان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬فتحوا‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭ ‬بعد‭ ‬مشادّة‭ ‬قصيرة‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المدخل‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمبنى‭ ‬المترامي‭ ‬الأطراف،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬استخدامه‭ ‬لبعض‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المحاكمات‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وقال‭ ‬ماهر‭ ‬يلديز‭ (‬25‭ ‬عاما‭): ‬‮«‬اندلع‭ ‬صراع‭ ‬عند‭ ‬بوابة‭ ‬الخروج‭. ‬رأيت‭ ‬شخصين،‭ ‬رجلا‭ ‬وامرأة،‭ ‬يطلقان‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الشرطة‭. ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الرجل‭ ‬أولاً‭. ‬ثم‭ ‬أطلقت‭ ‬المرأة‭ ‬عدة‭ ‬طلقات‭ ‬أخرى‭. ‬أطلقوا‭ ‬النار‭ ‬عليها‮»‬‭.

‬وأضاف‭: ‬‮«‬سمعت‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬طلقة‭ ‬نارية‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ذعر‭ ‬وخوف‭ ‬شديدان‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭. ‬لم‭ ‬نعرف‭ ‬أي‭ ‬طريق‭ ‬نسلك‭. ‬أغلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬المدخل‭ ‬والمخرج‭ ‬وجمعت‭ ‬الجميع‭ ‬بالداخل‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬التركي‭ ‬يلماز‭ ‬تونج‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬الأبطال‭ ‬منعوا‭ ‬هجوما‭ ‬غادرا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بدأت‭ ‬تحقيقا‭ ‬شاملا‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬جبهة‭-‬حزب‭ ‬التحرير‭ ‬الشعبي‭ ‬الثوري‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تُصنّف‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفائها‭ ‬الغربيين،‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬عدّة‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬ولا‭ ‬تهاجم‭ ‬عادة‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬اليسارية‭ ‬المتطرّفة،‭ ‬التي‭ ‬تأسّست‭ ‬قبل‭ ‬50‭ ‬عاماً‭ ‬تقريباً،‭ ‬القوات‭ ‬المسلّحة‭ ‬التركية،‭ ‬بل‭ ‬تستهدف‭ ‬المصالح‭ ‬‮«‬الإمبريالية‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬ومصالح‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭. ‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬أُضيفت‭ ‬إلى‭ ‬القائمة‭ ‬الرسمية‭ ‬للمنظمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬قادتها‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2013،‭ ‬فجّر‭ ‬انتحاري‭ ‬نفسه‭ ‬أمام‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬أنقرة،‭ ‬ممّا‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬حارس‭ ‬تركي‭. ‬ونفّذت‭ ‬الجماعة‭ ‬المسلّحة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬هجوماً‭ ‬ضدّ‭ ‬قصر‭ ‬العدل‭ ‬في‭ ‬اسطنبول،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬المدّعي‭ ‬العام‭ ‬محمد‭ ‬سليم‭ ‬كيراز‭. ‬واستهدفت‭ ‬مؤخّراً‭ ‬عدة‭ ‬هجمات‭ ‬اسطنبول‭ ‬وأنقرة،‭ ‬وقد‭ ‬نُسبت‭ ‬إلى‭ ‬جماعات‭ ‬مسلّحة‭ ‬مختلفة‭ ‬أو‭ ‬أعلنت‭ ‬مسؤوليّتها‭ ‬عنها‭.‬