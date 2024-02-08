وزيرة خارجية هولندا تدعو من بغداد جميع الأطراف إلى منع تصعيد إضافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهولندية‭ ‬هانكي‭ ‬بروينز‭ ‬سلوت‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭.‬

وشنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬لقوّات‭ ‬لفيلق‭ ‬القدس،‭ ‬الوحدة‭ ‬الموكلة‭ ‬العمليّات‭ ‬الخارجيّة‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬وفصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬قاعدة‭ ‬لوجستية‭ ‬للقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭. ‬

وأسفرت‭ ‬ضربات‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬مناطق‭ ‬داخل‭ ‬العراق،‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬16‭ ‬مقاتلاً‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬عناصره‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬النظامية‭ ‬العراقية‭.

‬وتزامن‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬الإقليمي‭ ‬الذي‭ ‬تؤججه‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الهولندية‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬نظيرها‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬إنها‭ ‬تبادلت‭ ‬معه‭ ‬‮«‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬حول‭ ‬ضربات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الموجهة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬طواقمها‮»‬،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬‮«‬لكلّ‭ ‬الأرواح‭ ‬التي‭ ‬فقدت‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬وأدعو‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بالأمر‭ ‬نفسه‮»‬‭.

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كما‭ ‬ناقش‭ ‬الطرفان‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬الوزيرة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بقيادة‭ ‬واشنطن‭. ‬وتابعت‭ ‬‮«‬يدين‭ ‬كلانا‭ ‬بشدّة‭ ‬تلك‭ ‬الهجمات‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬الذي‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رضيع‭ ‬هولندي‮»‬‭.‬

وتعرّضت‭ ‬القوّات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوّات‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬165‭ ‬هجوما‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تبنّت‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلاميّة‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلّحة‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭. ‬وتعارض‭ ‬تلك‭ ‬الفصائل‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بغزّة‭ ‬ووجود‭ ‬القوّات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كما‭ ‬وجهت‭ ‬إيران‭ ‬منتصف‭ ‬يناير‭ ‬الماضي،‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق،‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬مقراً‭ ‬للموساد‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمنيون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬عليها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬حسين‭ ‬إنه‭ ‬تحدّث‭ ‬مع‭ ‬الوزيرة‭ ‬الهولندية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬استمرارية‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬الاعتداءات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭ ‬أو‭ ‬أمريكا‭ ‬وشكرنا‭ ‬الجانب‭ ‬الهولندي‭ ‬لأن‭ ‬الحكومة‭ ‬الهولندية‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات‮»‬‭.‬