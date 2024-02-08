وزيرة خارجية هولندا تدعو من بغداد جميع الأطراف إلى منع تصعيد إضافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
بغداد – (أ ف ب): دعت وزيرة الخارجية الهولندية هانكي بروينز سلوت من بغداد أمس الثلاثاء جميع الأطراف إلى منع مزيد من التصعيد بعد الضربات الأمريكية في العراق وسوريا رداً على هجوم في الأردن أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.
وشنت الولايات المتحدة الجمعة ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف لقوّات لفيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليّات الخارجيّة في الحرس الثوري الإيراني، وفصائل مسلحة موالية لإيران، رداً على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية للقوات الأمريكية في 28 يناير في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق، وأدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.
وأسفرت ضربات تعرضت لها مناطق داخل العراق، عند الحدود مع سوريا، عن مقتل 16 مقاتلاً من الحشد الشعبي الذي يعد عناصره جزءا من القوات النظامية العراقية.
وتزامن هذا القصف مع تصاعد التوتر الإقليمي الذي تؤججه الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت الوزيرة الهولندية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها العراقي فؤاد حسين، إنها تبادلت معه «وجهات النظر حول ضربات الولايات المتحدة الموجهة في العراق وسوريا رداً على الهجمات ضدّ طواقمها»، معربةً عن أسفها «لكلّ الأرواح التي فقدت». وأضافت «أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا يسعى إلى مزيد من التصعيد وهذا أمر أساسي وأدعو جميع الأطراف إلى القيام بالأمر نفسه».
كما ناقش الطرفان «الهجمات الأخيرة على قواعد التحالف في العراق وسوريا»، وفق الوزيرة التي تشارك بلادها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن. وتابعت «يدين كلانا بشدّة تلك الهجمات ومن ضمنها الهجوم الإيراني الأخير في أربيل الذي أدّى إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم رضيع هولندي».
وتعرّضت القوّات الأمريكية وقوّات التحالف في العراق وسوريا لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنّت العديد منها «المقاومة الإسلاميّة في العراق»، وهي تحالف فصائل مسلّحة مدعومة من إيران. وتعارض تلك الفصائل الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب بغزّة ووجود القوّات الأمريكية في المنطقة.
كما وجهت إيران منتصف يناير الماضي، ضربات صاروخية في إقليم كردستان الواقع في شمال العراق، قالت إنها استهدفت «مقراً للموساد»، فيما نفى مسؤولون أمنيون في بغداد هذه الاتهامات التي لم تعلق عليها الدولة العبرية.
من جهته، قال حسين إنه تحدّث مع الوزيرة الهولندية عن «خطورة استمرارية العنف في المنطقة». وأضاف «تحدثنا عن الاعتداءات على الأراضي العراقية سواء من قبل إيران أو أمريكا وشكرنا الجانب الهولندي لأن الحكومة الهولندية كان لها موقف واضح من هذه الاعتداءات».
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