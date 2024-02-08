Friday, 09 February 2024 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك تشارلز يظهر علنا للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بالسرطان

2/8/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ظهر‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬علنا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬إصابته‭ ‬بالسرطان‭. ‬وظهر‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬مغادرا‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬كلارنس‭ ‬هاوس‭ ‬قرب‭ ‬قصر‭ ‬باكينجهام‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬كاميلا‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬برس‭ ‬أسوسييشن‭ ‬‮«‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يستعد‭ ‬للسفر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مروحية‭ ‬إلى‭ ‬سندريجهام‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬المقرات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أنّ‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬اكتشف‭ ‬مبكراً‮»‬‭. ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬العامّة‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬محدّدة،‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬شهراً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اعتلائه‭ ‬العرش‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬

وقال‭ ‬سوناك‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ (‬السرطان‭) ‬مبكراً،‭ ‬والجميع‭ ‬يتمنّى‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجه‭ ‬ويتعافى‭ ‬تماماً‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬بالطبع‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬منتظم‭ ‬مع‭ (‬الملك‭) ‬وسأواصل‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬كالمعتاد‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬‮«‬نوع‭ ‬السرطان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬العلاج‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ثمّ‭ ‬قضى‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭. ‬وتصدّرت‭ ‬صورة‭ ‬الملك‭ ‬البالغ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬الصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭. ‬وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬عنونت‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬‮«‬صدمة‭ ‬سرطان‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬وكتبت‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان‮»‬‭.

وأكّد‭ ‬الملك‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬متفائل‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬العلاج،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬وقف‭ ‬أنشطته‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأيضاً‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭. ‬وكان‭ ‬تشارلز‭ ‬يستريح‭ ‬بعد‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬البروستات،‭ ‬وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬السرطان‭ ‬أثناء‭ ‬فحص‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجراحة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعافى‭ ‬الأميرة‭ ‬كايت،‭ ‬زوجة‭ ‬وريث‭ ‬العرش‭ ‬وليام،‭ ‬أيضاً‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬خضعت‭ ‬لها‭. ‬

بالتالي،‭ ‬بات‭ ‬الأمر‭ ‬متروكاً‭ ‬للملكة‭ ‬كاميلا‭ (‬76‭ ‬عاماً‭) ‬والأمير‭ ‬وليام‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬اللذين‭ ‬سيستأنفان‭ ‬أنشطتهما‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لتمثيل‭ ‬الملكية‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭. ‬وأوضح‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬تضخّم‭ ‬حميد‭ ‬في‭ ‬البروستات،‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬و«أظهرت‭ ‬فحوصات‭ ‬لاحقة‭ ‬وجود‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬السرطان‮»‬‭.

وأكد‭ ‬القصر‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬الصحية‭ ‬المستجدة‭ ‬ليست‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات‭. ‬وبدأ‭ ‬الملك‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬علاجات‭ ‬منتظمة‭ ‬نصحه‭ ‬خلالها‭ ‬الأطباء‭ ‬بتعليق‭ ‬أنشطته‭ ‬العامّة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭. ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬سيواصل‭ ‬‮«‬الاهتمام‭ ‬بشؤون‭ ‬الدولة‭ ‬والمهام‭ ‬الإدارية‭ ‬كالمعتاد‮»‬‭.

وأعلن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬لتشارلز‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬أنّه‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لرؤية‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الشديد‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬عائلته‭. ‬وأفادت‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬بأنّه‭ ‬سيحضر‭ ‬بمفرده،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زوجته‭ ‬ميغان‭ ‬وطفليهما‭ ‬آرتشي‭ ‬وليليبت‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬بمفرده‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تتويج‭ ‬والده‭. ‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬التشخيص،‭ ‬تدفقت‭ ‬تمنيات‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شفاء‭ ‬الملك،‭ ‬وبينها‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬البريطانية،‭ ‬بمن‭ ‬فيها‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الاسكتلنديون‭ ‬والجمهوريون‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬الذي‭ ‬تتبع‭ ‬بلاده‭ ‬التاج‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭: ‬إنّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأستراليين‭ ‬يرسلون‭ ‬أطيب‭ ‬تمنياتهم‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬هذه‭ ‬أخبار‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬

MENAFN08022024000055011008ID1107830878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث