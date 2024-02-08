الملك تشارلز يظهر علنا للمرة الأولى منذ إعلان إصابته بالسرطان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ظهر‭ ‬ملك‭ ‬بريطانيا‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬علنا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬إعلان‭ ‬إصابته‭ ‬بالسرطان‭. ‬وظهر‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬مغادرا‭ ‬مقره‭ ‬في‭ ‬كلارنس‭ ‬هاوس‭ ‬قرب‭ ‬قصر‭ ‬باكينجهام‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬كاميلا‭. ‬وبحسب‭ ‬وكالة‭ ‬برس‭ ‬أسوسييشن‭ ‬‮«‬يُعتقد‭ ‬أنه‭ ‬يستعد‭ ‬للسفر‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مروحية‭ ‬إلى‭ ‬سندريجهام‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬المقرات‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬أنّ‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬اكتشف‭ ‬مبكراً‮»‬‭. ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الحياة‭ ‬العامّة‭ ‬فترة‭ ‬غير‭ ‬محدّدة،‭ ‬بعد‭ ‬17‭ ‬شهراً‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬اعتلائه‭ ‬العرش‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭. ‬

وقال‭ ‬سوناك‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬البريطانية‭: ‬‮«‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ (‬السرطان‭) ‬مبكراً،‭ ‬والجميع‭ ‬يتمنّى‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجه‭ ‬ويتعافى‭ ‬تماماً‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬بالطبع‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬منتظم‭ ‬مع‭ (‬الملك‭) ‬وسأواصل‭ ‬التواصل‭ ‬معه‭ ‬كالمعتاد‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬‮«‬نوع‭ ‬السرطان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭. ‬وقد‭ ‬بدأ‭ ‬العلاج‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ثمّ‭ ‬قضى‭ ‬الليلة‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بريطانية‭. ‬وتصدّرت‭ ‬صورة‭ ‬الملك‭ ‬البالغ‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬الصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭. ‬وعنونت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬صن‮»‬‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬عنونت‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ميرور‮»‬‭ ‬‮«‬صدمة‭ ‬سرطان‭ ‬الملك‮»‬،‭ ‬وكتبت‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬تلغراف‮»‬‭ ‬‮«‬الملك‭ ‬مصاب‭ ‬بالسرطان‮»‬‭.

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وأكّد‭ ‬الملك‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬متفائل‭ ‬جداً‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬العلاج،‭ ‬وأنه‭ ‬لا‭ ‬يعتزم‭ ‬وقف‭ ‬أنشطته‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وأيضاً‭ ‬14‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭. ‬وكان‭ ‬تشارلز‭ ‬يستريح‭ ‬بعد‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬البروستات،‭ ‬وتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬السرطان‭ ‬أثناء‭ ‬فحص‭ ‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الجراحة‭. ‬ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتعافى‭ ‬الأميرة‭ ‬كايت،‭ ‬زوجة‭ ‬وريث‭ ‬العرش‭ ‬وليام،‭ ‬أيضاً‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬خضعت‭ ‬لها‭. ‬

بالتالي،‭ ‬بات‭ ‬الأمر‭ ‬متروكاً‭ ‬للملكة‭ ‬كاميلا‭ (‬76‭ ‬عاماً‭) ‬والأمير‭ ‬وليام‭ (‬41‭ ‬عاماً‭) ‬اللذين‭ ‬سيستأنفان‭ ‬أنشطتهما‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬لتمثيل‭ ‬الملكية‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭. ‬وأوضح‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الجراحية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬تضخّم‭ ‬حميد‭ ‬في‭ ‬البروستات،‭ ‬تم‭ ‬اكتشاف‭ ‬مشكلة‭ ‬أخرى‮»‬،‭ ‬و«أظهرت‭ ‬فحوصات‭ ‬لاحقة‭ ‬وجود‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬السرطان‮»‬‭.

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وأكد‭ ‬القصر‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬الصحية‭ ‬المستجدة‭ ‬ليست‭ ‬سرطان‭ ‬البروستات‭. ‬وبدأ‭ ‬الملك‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬علاجات‭ ‬منتظمة‭ ‬نصحه‭ ‬خلالها‭ ‬الأطباء‭ ‬بتعليق‭ ‬أنشطته‭ ‬العامّة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قصر‭ ‬باكنجهام‭. ‬غير‭ ‬أنّه‭ ‬سيواصل‭ ‬‮«‬الاهتمام‭ ‬بشؤون‭ ‬الدولة‭ ‬والمهام‭ ‬الإدارية‭ ‬كالمعتاد‮»‬‭.

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وأعلن‭ ‬الأمير‭ ‬هاري،‭ ‬الابن‭ ‬الأصغر‭ ‬لتشارلز‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬أنّه‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لرؤية‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الشديد‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬عائلته‭. ‬وأفادت‭ ‬الصحف‭ ‬البريطانية‭ ‬بأنّه‭ ‬سيحضر‭ ‬بمفرده،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زوجته‭ ‬ميغان‭ ‬وطفليهما‭ ‬آرتشي‭ ‬وليليبت‭. ‬وكان‭ ‬قد‭ ‬شارك‭ ‬بمفرده‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تتويج‭ ‬والده‭. ‬

وبعد‭ ‬إعلان‭ ‬التشخيص،‭ ‬تدفقت‭ ‬تمنيات‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬شفاء‭ ‬الملك،‭ ‬وبينها‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬البريطانية،‭ ‬بمن‭ ‬فيها‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الاسكتلنديون‭ ‬والجمهوريون‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ ‬الشمالية‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنتوني‭ ‬ألبانيزي‭ ‬الذي‭ ‬تتبع‭ ‬بلاده‭ ‬التاج‭ ‬الملكي‭ ‬البريطاني‭: ‬إنّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأستراليين‭ ‬يرسلون‭ ‬أطيب‭ ‬تمنياتهم‭ ‬للملك‭ ‬تشارلز‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬هذه‭ ‬أخبار‭ ‬صعبة‮»‬‭. ‬