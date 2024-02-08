إجلاء 8000 شخص من مستشفى الأمل بخان يونس ونحو 300 مازالوا عالقين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُجلي‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬تقريبًا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬المحاصر‭ ‬بالقتال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬عالقين‭ ‬بينهم‭ ‬مسنّون،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬توماسو‭ ‬ديلا‭ ‬لونغا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كارثي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ترك‭ ‬8000‭ ‬نازح‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التابع‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أي‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل،‭ ‬المستشفى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‮»‬‭ ‬الاثنين‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬حاليًا‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬مسنّ‭ ‬وأصحاب‭ ‬إعاقات‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المستشفى‭ ‬و80‭ ‬مريضًا‭ ‬و100‭ ‬موظف‭ ‬ومتطوع‭. ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬الداخل‮»‬‭. ‬

واندلعت‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬توماسو‭ ‬ديلا‭ ‬لونغا‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬محاصر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعَين‭ ‬بمعارك‭ ‬محتدمة‭ ‬‮«‬وتعرّض‭ ‬للقصف‭ ‬عدة‭ ‬مرات‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬أدّى‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مسؤول‭ ‬قسم‭ ‬الشباب‭ ‬والمتطوعين‭ ‬في‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬المحاصر‭ ‬أيضًا‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬يشدّد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصاره‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬ويستهدف‭ ‬محيطه‭ ‬بشكل‭ ‬مركز‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يضع‭ ‬حياة‭ ‬300‭ ‬كادر‭ ‬طبي‭ ‬و450‭ ‬جريحا‭ ‬وعشرة‭ ‬آلاف‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر‭ ‬المباشر‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬أدوية‭ ‬التخدير‭ ‬والعناية‭ ‬المركزة‭ ‬ومستلزمات‭ ‬وخيوط‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬ستتوقف‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬نتيجة‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‮»‬‭. ‬