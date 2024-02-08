Friday, 09 February 2024 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إجلاء 8000 شخص من مستشفى الأمل بخان يونس ونحو 300 مازالوا عالقين

2/8/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُجلي‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬تقريبًا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬المحاصر‭ ‬بالقتال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬عالقين‭ ‬بينهم‭ ‬مسنّون،‭ ‬حسبما‭ ‬قال‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬توماسو‭ ‬ديلا‭ ‬لونغا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬جنيف‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كارثي‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ترك‭ ‬8000‭ ‬نازح‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬التابع‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬أي‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل،‭ ‬المستشفى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‮»‬‭ ‬الاثنين‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬حاليًا‭ ‬نحو‭ ‬مائة‭ ‬مسنّ‭ ‬وأصحاب‭ ‬إعاقات‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المستشفى‭ ‬و80‭ ‬مريضًا‭ ‬و100‭ ‬موظف‭ ‬ومتطوع‭. ‬مازالوا‭ ‬في‭ ‬الداخل‮»‬‭. ‬

واندلعت‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬توماسو‭ ‬ديلا‭ ‬لونغا‭ ‬إن‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬محاصر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوعَين‭ ‬بمعارك‭ ‬محتدمة‭ ‬‮«‬وتعرّض‭ ‬للقصف‭ ‬عدة‭ ‬مرات‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬أدّى‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مسؤول‭ ‬قسم‭ ‬الشباب‭ ‬والمتطوعين‭ ‬في‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬المحاصر‭ ‬أيضًا‭ ‬بسبب‭ ‬القتال‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭: ‬‮«‬يشدّد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬حصاره‭ ‬على‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬ويستهدف‭ ‬محيطه‭ ‬بشكل‭ ‬مركز‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يضع‭ ‬حياة‭ ‬300‭ ‬كادر‭ ‬طبي‭ ‬و450‭ ‬جريحا‭ ‬وعشرة‭ ‬آلاف‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر‭ ‬المباشر‭ ‬هناك‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬أدوية‭ ‬التخدير‭ ‬والعناية‭ ‬المركزة‭ ‬ومستلزمات‭ ‬وخيوط‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‮»‬‭. ‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬ناصر‭ ‬الطبي‭ ‬ستتوقف‭ ‬خلال‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬نتيجة‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‮»‬‭. ‬

MENAFN08022024000055011008ID1107830877

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث