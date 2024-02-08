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قصة طفلة اختفت مع مسعفيها بعد إصابة سيارة كانت فيها بنيران إسرائيلية

2/8/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

رفح‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نجت‭ ‬الطفلة‭ ‬هند‭ ‬رجب‭ ‬البالغة‭ ‬ستة‭ ‬أعوام‭ ‬بعدما‭ ‬أصيبت‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقلّها‭ ‬مع‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلتها‭ ‬بنيران‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬يناير،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬أخبارها‭ ‬وأخبار‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الذي‭ ‬توجه‭ ‬لنجدتها‭ ‬انقطعت‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭. ‬

ويقول‭ ‬جدّ‭ ‬الطفلة‭ ‬بهاء‭ ‬حمادة‭ (‬58‭ ‬عامًا‭) ‬‮«‬أثناء‭ ‬توجه‭ ‬الإسعاف‭ (‬نحو‭ ‬السيارة‭)‬،‭ ‬كانت‭ ‬والدة‭ ‬هند‭ ‬تتكلم‭ ‬معها‭ (‬عبر‭ ‬الهاتف‭). ‬سمعت‭ ‬بعدها‭ ‬والدتها‭ ‬صوت‭ ‬باب‭ ‬السيارة‭ ‬يفتح‭ ‬ثم‭ ‬فُقد‭ ‬الاتصال‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬ماذا‭ ‬حدث‭ ‬معها‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬طاقم‭ ‬الإسعاف‭. ‬هل‭ ‬فرغت‭ ‬بطارية‭ ‬الهاتف‭ ‬أم‭ ‬تم‭ ‬قطع‭ ‬الاتصال‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬قصفهم؟‭ ‬لا‭ ‬نعلم‮»‬‭. ‬

ويتابع‭ ‬عاجزًا‭ ‬عن‭ ‬حبس‭ ‬دموعه‭ ‬‮«‬هند‭ ‬حفيدتي‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬قلبي،‭ ‬كانت‭ ‬تقول‭ ‬لي‭ ‬إنها‭ ‬خائفة‭ ‬وجائعة‭ ‬وتطلب‭ ‬أن‭ ‬ننقذها‭. ‬كانت‭ ‬تخبرني‭ ‬أن‭ ‬الدبابات‭ ‬تقترب‮»‬‭.‬

ودُمّرت‭ ‬أجزاء‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬جرّاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬قبل‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭. ‬ويروي‭ ‬حمادة‭ ‬أن‭ ‬شقيقه‭ ‬‮«‬تفاجأ‭ ‬بوجود‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمامهم‭ ‬بعد‭ ‬قطعهم‭ ‬مسافة‭ ‬قصيرة‭ ‬وأطلقت‭ ‬الدبابات‭ ‬النار‭ ‬عليهم‭ ‬مباشرة‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬‮«‬اتصلت‭ ‬بشقيقي،‭ ‬فردّت‭ ‬ابنته‭ ‬ليان‭ ‬التي‭ ‬أخبرتني‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬وأن‭ ‬والدَيها‭ ‬وأشقاءها‭ ‬الثلاثة‭ ‬استشهدوا،‭ ‬وأنها‭ ‬وهند‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬ويتابع‭ ‬‮«‬حاولنا‭ ‬تهدئتها‭ ‬وأخبرتها‭ ‬أننا‭ ‬سنتصل‭ ‬بالإسعاف‮»‬‭. ‬

لكن‭ ‬حين‭ ‬اتصل‭ ‬المسعفون‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بالفتاة‭ ‬البالغة‭ ‬15‭ ‬عامًا،‭ ‬انقطع‭ ‬الاتصال‭ ‬معها،‭ ‬وفق‭ ‬قولهم،‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬سماع‭ ‬إطلاق‭ ‬زخات‭ ‬من‭ ‬الرصاص‭. ‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬اتصلنا‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬فردت‭ ‬ليان‮»‬‭ ‬مشيرين‭ ‬الى‭ ‬سماع‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال،‭ ‬‮«‬عدنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬واتصلنا‭ ‬على‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف،‭ ‬فردّت‭ ‬الطفلة‭ ‬هند‭... ‬بقينا‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭. ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬إرسال‭ ‬سيارة‭ ‬الاسعاف‭ ‬مباشرة‭ ‬لان‭ ‬المنطقة‭ ‬يعتبرها‭ ‬الاحتلال‭ ‬منطقة‭ ‬عسكرية‭ ‬مغلقة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬وإعطائنا‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر،‭ ‬توجهت‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الى‭ ‬المكان‭. ‬وصل‭ ‬الطاقم‭ ‬وأكد‭ ‬لنا‭ ‬أنه‭ ‬يرى‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬تتواجد‭ ‬فيها‭ ‬الطفلة‭. ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬انقطع‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬ومع‭ ‬هند‮»‬‭. ‬

ويقول‭ ‬حمادة‭ ‬إن‭ ‬حفيدته‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬خائفة‭ ‬ومرعوبة‭ ‬ومصابة‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬ظهرها‭ ‬ويدها‭ ‬وقدمها‭. ‬كانت‭ ‬تطلب‭ ‬مني‭ ‬الذهاب‭ ‬لآخذها‭ ‬وتخبرني‭ ‬أنها‭ ‬عطشانة‭ ‬وجائعة‮»‬‭. ‬

ويتابع‭ ‬‮«‬تواصلنا‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭. ‬نريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نعلم‭ ‬مصيرها‮»‬‭. ‬ويقول‭ ‬متنهدا‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬جسد‭ ‬بلا‭ ‬روح‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مصير‭ ‬زميلينا‭ ‬يوسف‭ ‬زينو‭ ‬وأحمد‭ ‬المدهون‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬إسعاف‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬اللذين‭ ‬خرجا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الطفلة‭ ‬هند‭... ‬مجهولا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬المنظمة‭ ‬‮«‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬التدخل‭ ‬الفوري‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬هند‭ ‬وفريق‭ ‬الإنقاذ‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يردّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

ويقول‭ ‬حمادة‭ ‬النازح‭ ‬الى‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬مصيرها‭ ‬مهما‭ ‬كان،‭ ‬لا‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أتخيلها‭ ‬بين‭ ‬الجثث‭ ‬بلا‭ ‬أكل‭ ‬أو‭ ‬شرب‭ ‬وفي‭ ‬البرد‭ ‬الشديد‭. ‬الكلاب‭ ‬والقطط‭ ‬تنهش‭ ‬الجثث‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬تقلّ‭ ‬هند‭ ‬تضمّ‭ ‬شقيق‭ ‬جدّها‭ ‬بشّار‭ ‬وزوجته‭ ‬إنعام‭ ‬وأولادهما‭ ‬ليان‭ ‬ومحمد‭ (‬11‭ ‬عامًا‭) ‬ورغد‭ (‬ثمانية‭ ‬أعوام‭) ‬وسارة‭ (‬أربعة‭ ‬أعوام‭).‬

أمّا‭ ‬والدا‭ ‬هند‭ ‬وشقيقها‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬فما‭ ‬زالوا‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.

ويقول‭ ‬حمادة‭ ‬وهو‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬لحفيدته‭ ‬على‭ ‬هاتفه،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬النوم‭ ‬ولا‭ ‬الأكل‭ ‬ولا‭ ‬الشرب‭ ‬منذ‭ ‬الحادثة‮»‬‭.‬

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