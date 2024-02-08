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استشهاد ستة كانوا يحرسون شاحنة مساعدات في ضربة إسرائيلية في رفح

2/8/2024 7:20:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬أمس‭ ‬استشهاد‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مركبة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يؤمنون‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭.‬

وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭: ‬‮«‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إثر‭ ‬استهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مركبتهم‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬خربة‭ ‬العدس‭ ‬برفح‭ ‬جنوبي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الستة‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬‮«‬بتأمين‭ ‬طريق‭ ‬مرور‭ ‬شاحنة‭ ‬تنقل‭ ‬دقيقا‮»‬‭ ‬وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جثث‭ ‬الشهداء‭ ‬كانت‭ ‬أشلاء‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬سقوط‭ ‬107‭ ‬شهداء‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭. ‬وطال‭ ‬القصف‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬منطقتي‭ ‬رفح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬يخوض‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬من‭ ‬قرب‮»‬‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة

واستهدفت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الاخيرة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬حيث‭ ‬يتكدس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1‭.‬3‭ ‬ملايين‭ ‬نازح،‭ ‬أي‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬الاصليين،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬ومعيشية‭ ‬يائسة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المدينة‭ ‬الهدف‭ ‬التالي‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬غالانت‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬لم‭ ‬يقاتل‭ ‬فيها‭ ‬بعد‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬لحماس،‭ ‬أي‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رائد‭ ‬البرديني‭ ‬البالغ‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬النازح‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬رفح‭: ‬‮«‬كل‭ ‬يوم‭ (‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭) ‬نتنياهو‭ ‬يهدد‭ ‬باجتياح‭ ‬رفح‭ ‬ويتذرع‭ ‬بوجود‭ ‬حماس،‭ ‬الهدف‭ ‬تدمير‭ ‬رفح‭ ‬لأنها‭ ‬المنطقة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يدمرها‭ ‬الاحتلال‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬يسعى‭ ‬لتهجيرنا‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭... ‬نحن‭ ‬نزحنا‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬النصيرات‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ ‬وحاليا‭ ‬في‭ ‬رفح‭. ‬معي‭ ‬زوجتي‭ ‬وعندي‭ ‬أربعة‭ ‬أطفال،‭ ‬أين‭ ‬نذهب‭ ‬اذا‭ ‬اقتحموا‭ ‬رفح؟‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬ريهام‭ ‬شراب‭ ‬البالغة‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬التي‭ ‬فرت‭ ‬من‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬والدتها‭ ‬وشقيقاتها‭ ‬الثلاث‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬خوف‭ ‬وقلق‭ ‬كبير‭ ‬إذا‭ ‬هجموا‭ ‬على‭ ‬رفح،‭ ‬أتوقع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬هجوما‭ ‬بريا‭ ‬ومجازر‭ ‬برفح‮»‬‭. ‬

وتساءلت‭: ‬‮«‬اين‭ ‬يهاجر‭ ‬الناس؟‭ ‬لم‭ ‬يبقِ‭ ‬الاحتلال‭ ‬لنا‭ ‬خيارا‭ ‬إلا‭ ‬الموت‭ ‬أو‭ ‬التهجير،‭ ‬قتلوا‭ ‬الأطفال‭ ‬والعائلات‭ ‬ودمروا‭ ‬بيوتنا‭ ‬وشوارعنا‭ ‬ومدننا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أصبح‭ ‬غير‭ ‬صالح‭ ‬للحياة‮»‬‭. ‬

وتقدّم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬جنوباً‭ ‬باتّجاه‭ ‬المدينة‭ ‬الحدودية،‭ ‬محذّراً‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬قواته‭ ‬البرية‭ ‬قد‭ ‬تدخل‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العملية‭ ‬الرامية‭ ‬‮«‬للقضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬

ويزداد‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬شدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬رفح‭ ‬حيث‭ ‬ينضم‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الجدد‭ ‬يوميا‭. ‬

وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الوافدين‭ ‬الجدد‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬لتر‭ ‬ونصف‭ ‬إلى‭ ‬لترين‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬يوميا‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬للشرب‭ ‬والطهي‭ ‬وللنظافة‭ ‬الشخصية،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬الإسهال‭ ‬المزمن‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬تزداد‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬واصل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬سعيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭. ‬

وبعدما‭ ‬بدأ‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬جولته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب،‭ ‬وصل‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬التقى‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬مساء‭ ‬إلى‭ ‬قطر،‭ ‬الدولتين‭ ‬اللتين‭ ‬تقومان‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬بجهود‭ ‬وساطة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الهدنة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتوجه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

ويناقش‭ ‬بلينكن‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬مقترح‭ ‬هدنة‭ ‬أعدّ‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المركزية‭ ‬وليام‭ ‬برنز‭ ‬ومسؤولين‭ ‬مصريين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬وقطريين،‭ ‬ولم‭ ‬توافق‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬لا‭ ‬إسرائيل‭ ‬ولا‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭. ‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬بأن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬وينصّ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬تمتدّ‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع‭ ‬تطلق‭ ‬خلالها‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و300‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتسنّى‭ ‬دخول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و300‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬2007‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬المقترح،‭ ‬وهي‭ ‬تطالب‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬وليس‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭. ‬

وتشدّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬توقف‭ ‬نهائيا‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وتحرير‭ ‬كلّ‭ ‬الرهائن‭ ‬وتلقّي‭ ‬ضمانات‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬داخلها‭. ‬

ويركّز‭ ‬التحرك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬توسع‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬مجموعات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تضامناً‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحلفائها،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬مضادّة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أنها‭ ‬تدرس‭ ‬رد‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬للتهدئة‭ ‬يشمل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬أشار‭ ‬الوسيط‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدوحة‭ ‬تسلّمت‭ ‬رداً‭ ‬‮«‬إيجابياً‮»‬‭ ‬من‭ ‬الحركة‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الدوحة‭: ‬‮«‬تلقينا‭ ‬رداً‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬الإطار‭ ‬يتضمن‭ ‬ملاحظات،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬إيجابي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬متفائل‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬مناقشة‭ ‬ردّ‭ ‬حماس‭ ‬بالتفصيل‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الحساسة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بلينكن‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بجولته‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إنه‭ ‬سيناقش‭ ‬الاقتراح‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭.‬

ولاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬مكتل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬‮«‬الموساد‮»‬‭ ‬يدرس‭ ‬رد‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬التهدئة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

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