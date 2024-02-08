رئيس وزراء الكويت: استمرار نموذج دولة الرفاه مستحيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويلامس‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬المعيّن‭ ‬حديثا‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الجديد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬بهذا‭ ‬النقد‭ ‬موضوعا‭ ‬حسّاسا‭ ‬أصبح‭ ‬منذ‭ ‬مدّة‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬النقاشات‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬بشأن‭ ‬ضرورة‭ ‬إصلاح‭ ‬اقتصاد‭ ‬البلاد‭ ‬وماليتها‭ ‬العامّة‭ ‬المرتهنة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬تامّ‭ ‬لعوائد‭ ‬النفط‭.‬

وتسود‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬الكويتي‭ ‬قناعة‭ ‬بأنّ‭ ‬الإصلاح‭ ‬المنشود‭ ‬يمرّ‭ ‬حتما‭ ‬عبر‭ ‬تخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الدعوم‭ ‬السخية‭ ‬التي‭ ‬تقدّمها‭ ‬الدولة‭ ‬الكويتية‭ ‬وتجاوزت‭ ‬تبعاتها‭ ‬الجوانب‭ ‬المالية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الاتّكالية‭ ‬على‭ ‬الدولة‭.‬

وتعاني‭ ‬الكويت‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬فاتورة‭ ‬الدعوم‭ ‬خمول‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتضخّم‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬تحوّل‭ ‬بفعل‭ ‬ضعف‭ ‬إنتاجيته‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الكفالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المقنّعة‭.‬

ورغم‭ ‬مضي‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬الإقرار‭ ‬بوجوب‭ ‬التخلّص‭ ‬التدريجي‭ ‬من‭ ‬نموذج‭ ‬دولة‭ ‬الرفاه‭ ‬فإن‭ ‬تطبيق‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬عملي‭ ‬تعذّر‭ ‬بفعل‭ ‬قيام‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمانات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬بدور‭ ‬الحرّاس‭ ‬الأمناء‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬اعتمادهم‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الشعبوية‭ ‬والعمل‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬استرضاء‭ ‬المواطنين‭ ‬لاستدامة‭ ‬أدوار‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬بالبلاد‭.‬

ولا‭ ‬يخرج‭ ‬نواب‭ ‬البرلمان‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬المعارض‭ ‬لأي‭ ‬إصلاحات‭ ‬تمسّ‭ ‬بالمكتسبات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للكويتيين،‭ ‬لكن‭ ‬الأمر‭ ‬المستجد‭ ‬هو‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الجديد‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمير‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬بدوره‭ ‬عن‭ ‬توجّهات‭ ‬إصلاحية‭.‬

ويمكن‭ ‬للشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الصباح‭ ‬أن‭ ‬يستند‭ ‬في‭ ‬موازنة‭ ‬القوة‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمّة‭ ‬إلى‭ ‬المنصب‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬أسنده‭ ‬إليه‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ترؤسه‭ ‬الحكومة‭ ‬وهو‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬الشيخ‭ ‬محمّد‭ ‬الصباح‭ ‬للصحفيين‭ ‬عشيّة‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬برلمانية‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يثار‭ ‬خلالها‭ ‬الخلاف‭ ‬بشأن‭ ‬الأجندة‭ ‬التشريعية‭ ‬للنواب‭ ‬التي‭ ‬تتضمّن‭ ‬إقرار‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬بينما‭ ‬بدت‭ ‬الحكومة‭ ‬متحفظة‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطالبتها‭ ‬بتأجيل‭ ‬النقاش‭ ‬حولها‭.‬

ولفت‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدعوم‭ ‬تستهلك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬تساوي‭ ‬المقتدر‭ ‬والمحتاج‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدعوم‭.‬

ويتضمن‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬إمكانية‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬أسلوب‭ ‬الدعم‭ ‬الموجّه‭ ‬المتّبع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ويقوم‭ ‬على‭ ‬اقتصار‭ ‬منح‭ ‬الدعوم‭ ‬على‭ ‬طبقات‭ ‬معيّنة‭ ‬تحتاج‭ ‬إليه‭ ‬بالفعل‭.‬

وحدّد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬الصباح‭ ‬الطبقة‭ ‬التي‭ ‬تنوي‭ ‬حكومته‭ ‬استهدافها‭ ‬بالدعم‭ ‬قائلا‭ ‬إنّ‭ ‬الطبقة‭ ‬الوسطى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬نصيب‭ ‬الأسد‭ ‬من‭ ‬الدعوم،‭ ‬بينما‭ ‬الطبقة‭ ‬عالية‭ ‬الدخل‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدعوم‭ ‬لصالح‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬أحوج‭ ‬منها‭ ‬إليها‭.‬

وتظهر‭ ‬أرقام‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الكويتية‭ ‬الصادرة‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬موازنة‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬مخصصات‭ ‬الدعوم‭ ‬من‭ ‬مستواها‭ ‬الحالي‭ ‬المقدّر‭ ‬بـ19‭.‬83‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬15‭.‬17‭ ‬مليارا‭.‬