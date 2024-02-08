مقتل قياديين اثنين في فصيل مرتبط بإيران بضربة طائرة مسيرة أمريكية في بغداد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬قياديان‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬الله‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬فصيل‭ ‬عراقي‭ ‬مسلح‭ ‬مرتبط‭ ‬بإيران،‭ ‬بضربة‭ ‬شنتها‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬أمريكية‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارتهم‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬وتأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إقليمي‭ ‬متوتر‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬بعدما‭ ‬تعهدت‭ ‬واشنطن‭ ‬استهداف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬يناير‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬فيما‭ ‬أفاد‭ ‬إعلام‭ ‬تابع‭ ‬لكتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بمقتل‭ ‬قياديين‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬ونقل‭ ‬الأسلحة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتيلين‭ ‬بالهجوم‭ ‬هما‭ ‬أبو‭ ‬باقر‭ ‬الساعدي‭ ‬وأركان‭ ‬العلياوي،‭ ‬ولفتت‭ ‬مصادر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستهداف‭ ‬تم‭ ‬بصواريخ‭ ‬‮«‬هيلفاير‮»‬‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأمريكي‭ ‬تنفيذ‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬في‭ ‬فصيل‭ ‬موال‭ ‬لإيران‭ ‬متورط‭ ‬بشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقالت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬الضربة‭ ‬الجوية‭ ‬جاءت‭ ‬‮«‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬جنود‭ ‬أمريكيين‮»‬‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬قيادي‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬كان‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬المباشر‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مؤشرات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬وقوع‭ ‬أضرار‭ ‬جانبية‭ ‬أو‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬مفضلاً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬أبو‭ ‬باقر‭ ‬الساعدي‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ملف‭ ‬سوريا‭ ‬العسكري‮»‬‭ ‬في‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬

وأسفرت‭ ‬هذه‭ ‬الضربة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬السيارة،‭ ‬وفق‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬مفضلاً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭. ‬وأكّد‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬بدوره‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬قياديين‮»‬‭ ‬من‭ ‬الفصيل‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬المصدر‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬استهدفت‭ ‬بثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬سيارة‭ ‬دفع‭ ‬رباعي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المشتل‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‮»‬‭. ‬

وشاهد‭ ‬مصوّر‭ ‬في‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬انتشارا‭ ‬كبيرا‭ ‬للقوات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬الحيّ‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬فيه‭ ‬القصف،‭ ‬مانعةً‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الضربة‭. ‬وفي‭ ‬وقتٍ‭ ‬لاحق،‭ ‬جرى‭ ‬رفع‭ ‬السيارة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬محترقة‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬المكان‭.‬