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28 قتيلا بانفجارين في باكستان عشية الانتخابات

2/8/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بشين،‭ ‬باكستان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬28‭ ‬شخصًا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬انفجارين‭ ‬منفصلين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬باكستان‭ ‬أمام‭ ‬مكاتب‭ ‬مرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬وسط‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬واتهامات‭ ‬بالتزوير‭. ‬وينتشر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ ‬لضمان‭ ‬سير‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬بدأت‭ ‬السلطات‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬توزيع‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬ألف‭ ‬مركز‭. ‬

وسُجلت‭ ‬عدة‭ ‬حوادث‭ ‬أمنية‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وقُتل‭ ‬مرشحان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار،‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬العشرات‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بلوشستان‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الانفجاران‭ ‬جان‭ ‬أجكزاي‭: ‬‮«‬تمثّل‭ ‬هدف‭ ‬الانفجارين‭ ‬اليوم‭ ‬بتخريب‭ ‬الانتخابات‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬انفجاري‭ ‬اليوم،‭ ‬ستجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬غدا‭. ‬سيخرج‭ ‬أهالي‭ ‬بلوشستان‭ ‬غدا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬خوف‮»‬‭. ‬

وقتل‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬قرب‭ ‬مكتب‭ ‬مرشح‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيشين،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬كويتا‭ ‬و100‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‭. ‬وقتل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬عندما‭ ‬انفجرت‭ ‬عبوة‭ ‬ثانية‭ ‬قرب‭ ‬المكتب‭ ‬الانتخابي‭ ‬لمرشح‭ ‬جمعية‭ ‬علماء‭ ‬الإسلام‭-‬ف‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كيلا‭ ‬سيف‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬120‭ ‬كلم‭ ‬شرقا،‭ ‬وفق‭ ‬أجكزاي‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحادثة‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الرئيسي‭ ‬بالمدينة‭ ‬حيث‭ ‬استهدف‭ ‬المكتب‭ ‬الانتخابي‭ ‬لمرشح‭ ‬جمعية‭ ‬علماء‭ ‬الإسلام‭-‬ف‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬أجكزاي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الجرحى‭ ‬جرّاء‭ ‬الهجومَين‭ ‬بلغ‭ ‬34‭ ‬شخصًا‭. ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬قتل‭ ‬44‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬تفجير‭ ‬انتحاري‭ ‬استهدف‭ ‬تجمعًا‭ ‬سياسيًا‭ ‬لجمعية‭ ‬علماء‭ ‬الإسلام‭-‬ف‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬خيبر‭ ‬بختنحوا‭ ‬بشمال‭ ‬شرق‭ ‬باكستان‭. ‬

لم‭ ‬تعلن‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬فورا‭ ‬عن‭ ‬تفجيري‭ ‬الأربعاء،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المحافظة‭ ‬الأقل‭ ‬سكانا‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬والغنية‭ ‬بالموارد‭ ‬تضم‭ ‬عدة‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬تقاتل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ثرواتها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬استُهدفت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬بهجمات‭ ‬نفّذها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭. ‬

وتجري‭ ‬الانتخابات‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتزوير‭ ‬عقب‭ ‬حملة‭ ‬قمع‭ ‬تستهدف‭ ‬حزب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬المسجون‭ ‬عمران‭ ‬خان،‭ ‬الفائز‭ ‬بانتخابات‭ ‬2018‭ ‬والذي‭ ‬أطيح‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬تصويت‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬انتخابه‭. ‬وانتهت‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬رسميًا‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬الساعة‭ ‬8‭:‬00‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬03:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬وتنتهي‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬00‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭. ‬

ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬باكستان‭ ‬240‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬يحق‭ ‬لقرابة‭ ‬128‭ ‬مليونا‭ ‬منهم‭ ‬التصويت‭. ‬ويتنافس‭ ‬نحو‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬مرشح‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ ‬الوطني‭ ‬وأربعة‭ ‬برلمانات‭ ‬محلية،‭ ‬مع‭ ‬تنافس‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬266‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأول‭ -‬و70‭ ‬مقعدا‭ ‬إضافيا‭ ‬مخصصا‭ ‬للنساء‭ ‬والأقليات‭- ‬و749‭ ‬مقعدا‭ ‬في‭ ‬البرلمانات‭ ‬الإقليمية‭.‬

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