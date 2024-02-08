عشرة قتلى في حصيلة جديدة جراء قصف جوي إسرائيلي على حمص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أعلنها‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أفادت‭ ‬دمشق‭ ‬أنّ‭ ‬القصف‭ ‬أوقع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الحمراء‭ ‬بمدينة‭ ‬حمص‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حليف‭ ‬دمشق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬خلال‭ ‬الغارة‭ ‬الليلية‭ ‬على‭ ‬حمص‭. ‬

وأوضح‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬طلاب‭ ‬جامعيين‭ ‬وامرأة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬جثتين‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬انهار‭ ‬المبنى‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬وحولها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬العدوّ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬شمال‭ ‬طرابلس‭ (‬في‭ ‬شمال‭ ‬لبنان‭) ‬مستهدفاً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬وريفها،‭ ‬وقد‭ ‬تصدّت‭ ‬وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوّي‭ ‬لصواريخ‭ ‬العدوان‭ ‬وأسقطت‭ ‬بعضها،‭ ‬وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وبثّ‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬لقطات‭ ‬تظهر‭ ‬عناصر‭ ‬إغاثة‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنّه‭ ‬مبنى‭ ‬منهار‭ ‬ويخلون‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬نقّالة‭. ‬وأفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬عدواناً‭ ‬صهيونياً‭ ‬يستهدف‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬وريفها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬شنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬أربع‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭. ‬

وفي‭ ‬يناير،‭ ‬أسفرت‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬موالون‭ ‬لإيران،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬وأيضاً‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭. ‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬تكثّفت‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنها‭ ‬تكرر‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمساع‭ ‬تبذلها‭ ‬طهران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬أوقع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وشرّد‭ ‬الملايين‭. ‬