Friday, 09 February 2024 04:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عشرة قتلى في حصيلة جديدة جراء قصف جوي إسرائيلي على حمص

2/8/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬أعلنها‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أفادت‭ ‬دمشق‭ ‬أنّ‭ ‬القصف‭ ‬أوقع‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬مدنيين‭ ‬ومقاتلين‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الحمراء‭ ‬بمدينة‭ ‬حمص‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬مقرّب‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬حليف‭ ‬دمشق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مقتل‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬مقاتليه‭ ‬خلال‭ ‬الغارة‭ ‬الليلية‭ ‬على‭ ‬حمص‭. ‬

وأوضح‭ ‬المرصد‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬طلاب‭ ‬جامعيين‭ ‬وامرأة،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬هوية‭ ‬جثتين‭ ‬بعد‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬انهار‭ ‬المبنى‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬الراقية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬أخرى‭ ‬تابعة‭ ‬لمجموعات‭ ‬موالية‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬وحولها‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬العدوّ‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬شمال‭ ‬طرابلس‭ (‬في‭ ‬شمال‭ ‬لبنان‭) ‬مستهدفاً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حمص‭ ‬وريفها،‭ ‬وقد‭ ‬تصدّت‭ ‬وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوّي‭ ‬لصواريخ‭ ‬العدوان‭ ‬وأسقطت‭ ‬بعضها،‭ ‬وأسفر‭ ‬العدوان‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬

وبثّ‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬لقطات‭ ‬تظهر‭ ‬عناصر‭ ‬إغاثة‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬أنقاض‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنّه‭ ‬مبنى‭ ‬منهار‭ ‬ويخلون‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬نقّالة‭. ‬وأفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬عدواناً‭ ‬صهيونياً‭ ‬يستهدف‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬حمص‭ ‬وريفها‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬شنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬أربع‭ ‬ضربات‭ ‬ضد‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭. ‬

وفي‭ ‬يناير،‭ ‬أسفرت‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬موالون‭ ‬لإيران،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬وشحنات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر،‭ ‬وأيضاً‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭. ‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬تكثّفت‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إثر‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات،‭ ‬لكنها‭ ‬تكرر‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمساع‭ ‬تبذلها‭ ‬طهران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ومنذ‭ ‬اندلاعه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭ ‬أوقع‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وشرّد‭ ‬الملايين‭. ‬

MENAFN08022024000055011008ID1107830871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث