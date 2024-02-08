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غوتيريش يحذر من دخول العالم ((حقبة الفوضى))

2/8/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

الأمم‭ ‬المتحدة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يدخل‭ ‬‮«‬حقبة‭ ‬الفوضى‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الانقسامات‭ ‬العميقة‭ ‬التي‭ ‬يعانيها‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬جعلته‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬ملحة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

ومع‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬شهرها‭ ‬الخامس،‭ ‬حذّر‭ ‬غوتيريش‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬برّي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬محتمل‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬‮«‬سيزيد‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬هائل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬اصلا‭ ‬كابوس‭ ‬إنساني،‭ ‬مع‭ ‬تداعيات‭ ‬إقليمية‭ ‬لا‭ ‬تحصى‮»‬،‭ ‬مجددا‭ ‬مطالبته‭ ‬بـ«وقف‭ ‬انساني‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬والافراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭. ‬

وفي‭ ‬خطابه‭ ‬أمام‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬عرض‭ ‬فيه‭ ‬أولوياته‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬دعا‭ ‬غوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬المالي‭ ‬الدولي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إصلاحات‭ ‬أخرى،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بالمستقبل‮»‬‭ ‬المرتقب‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬سيشكّل‭ ‬فرصة‭ ‬مهمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الخلل‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬‮«‬أعمق‭ ‬وأخطر‮»‬‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭. ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ - ‬المنصة‭ ‬الأولى‭ ‬لقضايا‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ -- ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬نتيجة‭ ‬الانقسامات‭ ‬الجيوسياسية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬ينقسم‭ ‬فيها‭ ‬المجلس،‭ ‬لكنها‭ ‬الأسوأ‭. ‬الخلل‭ ‬الحالي‭ ‬أعمق‭ ‬وأخطر‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بخلاف‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬الحال‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬الباردة،‭ ‬عندما‭ ‬‮«‬ساعدت‭ ‬الآليات‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬العظمى‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الآليات‭ ‬أصبحت‭ ‬غائبة‭ ‬‮«‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم‭ ‬المتعدد‭ ‬الأقطاب‮»‬‭. ‬

وحذّر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عالمنا‭ ‬يدخل‭ ‬حقبة‭ ‬الفوضى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطيرة‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها‮»‬‭. ‬تأتي‭ ‬تصريحاته‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نزاعات‭ ‬مدمّرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والسودان‭ ‬وغزة‭ ‬وغيرها‭ ‬مع‭ ‬نزوح‭ ‬الملايين‭ ‬جراء‭ ‬القتال‭ ‬وحاجتهم‭ ‬إلى‭ ‬المساعدات‭. ‬وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬مع‭ ‬انتشار‭ ‬النزاعات،‭ ‬بلغت‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العالمية‭ ‬أعلى‭ ‬مستوياتها،‭ ‬لكن‭ ‬التمويل‭ ‬لا‭ ‬يواكبها‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬دعا‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬لاستغلال‭ ‬فرصة‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماعات‭ ‬السنوية‭ ‬للجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬تشكيل‭ ‬التعددية‭ ‬الدولية‭ ‬لسنوات‭ ‬مقبلة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬جدد‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬منصة‭ ‬طارئة‭ ‬لتحسين‭ ‬الاستجابة‭ ‬للصدمات‭ ‬العالمية‭ ‬المعقّدة‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭. ‬

وشدد‭ ‬غوتيريش‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭ ‬مسألة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياته‭ ‬منذ‭ ‬تولى‭ ‬منصبه‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬‮«‬تبقى‭ ‬التحدي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬زمننا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬شنّت‭ ‬البشرية‭ ‬حربا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬الطرف‭ ‬الخاسر‭ ‬فيها‭: ‬حربنا‭ ‬مع‭ ‬الطبيعة‭. ‬إطلاق‭ ‬معركة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬أمر‭ ‬مجنون‮»‬‭. ‬

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