الفصائل الفلسطينية تقترح هدنة 135 يوما في غزة مع انسحاب إسرائيلي كامل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ ‬ــ‭ ‬غزة‭ - ‬تل‭ ‬أبيب‭ (‬رويترز‭): ‬اقترحت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬خطة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تهدئة‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬ونصف‭ ‬الشهر،‭ ‬وتتضمن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬وانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬

ويأتي‭ ‬مقترح‭ ‬الفصائل،‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نقله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬وسطاء‭ ‬قطريون‭ ‬ومصريون‭ ‬ويحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أهم‭ ‬مسعى‭ ‬دبلوماسي‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بهدف‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬طويلة‭. ‬

ونقلت‭ ‬القناة‭ ‬13‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬كبير‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭ ‬لدى‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬تفاصيل‭. ‬وقالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬إنها‭ ‬لن‭ ‬تسحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬حتى‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭. ‬

ونقل‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اسمه‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ستناقش‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬سترفض‭ ‬مقترحات‭ ‬الفصائل‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬ستطلب‭ ‬شروطا‭ ‬بديلة‭. ‬

لكن‭ ‬عرض‭ ‬الفصائل،‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬وثيقة‭ ‬اطلعت‭ ‬عليها‭ ‬رويترز‭ ‬وأكدتها‭ ‬مصادر،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يراعي‭ ‬مطلب‭ ‬الفصائل‭ ‬القائم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بإنهاء‭ ‬كامل‭ ‬للعدوان‭ ‬كونه‭ ‬شرطا‭ ‬مسبقا‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬

والتقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن،‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر،‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاقتراح‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬إن‭ ‬مقترح‭ ‬الفصائل‭ ‬لا‭ ‬يتطلب‭ ‬ضمانة‭ ‬لوقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬لكنه‭ ‬يجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬خلال‭ ‬الهدنة‭ ‬قبل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬آخر‭ ‬الرهائن‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬ثان‭: ‬إن‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تريد‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬ومصر‭ ‬ودول‭ ‬صديقة‭ ‬أخرى‭ ‬بأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬سيتم‭ ‬الالتزام‭ ‬به‭ ‬وعدم‭ ‬انهياره‭ ‬بمجرد‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ما‭ (‬بدن‭) ‬اتفاق‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭.. (‬بدن‭) ‬العدوان‭ ‬يرتفع‭ ‬عن‭ ‬الناس‭ ‬وما‭ ‬يكون‭ ‬مؤقت‭ ‬وانه‭ (‬ياخدوا‭) ‬الأسرى‭ ‬وبعدين‭ ‬يعيش‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ (‬مطحنة‭)‬‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬عزت‭ ‬الرشق‭ ‬عضو‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬تمرير‭ ‬المقترح‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭: ‬‮«‬كنا‭ ‬حريصين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬أن‭ ‬نتعامل‭ ‬بروح‭ ‬إيجابية‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬وتام،‭ ‬وأيضا‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬إغاثة‭ ‬وإيواء‭ ‬وإعمار‭ ‬وكل‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتخفيف‭ ‬معاناة‭ ‬شعبنا‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمسودة‭ ‬رد‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المحتجزين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬دون‭ ‬سن‭ ‬19‭ ‬عاما‭ ‬غير‭ ‬المجندين‭ ‬والمسنّين‭ ‬والمرضى،‭ ‬مقابل‭ ‬جميع‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ (‬فوق‭ ‬50‭ ‬عاما‭) ‬والمرضى‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تسحب‭ ‬إسرائيل‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬المأهولة‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭ ‬المقترحة‭. ‬

ولن‭ ‬يبدأ‭ ‬تنفيذ‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬الجانبان‭ ‬من‭ ‬‮«‬المباحثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬بشأن‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستمرار‭ ‬وقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتبادلة‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬الهدوء‭ ‬التام‮»‬‭. ‬

وتشمل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬المحتجزين‭ ‬الرجال‭ (‬المدنيّين‭ ‬والمجنّدين‭)‬،‭ ‬مقابل‭ ‬أعداد‭ ‬محدّدة‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬واستمرار‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للمرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬وخروج‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬مناطق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬كافّة‮»‬‭. ‬

وسيتم‭ ‬تبادل‭ ‬الجثث‭ ‬والرفات‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬الهدنة‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الذين‭ ‬يواجهون‭ ‬الجوع‭ ‬والنقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الإمدادات‭ ‬الأساسية‭. ‬