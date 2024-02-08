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الرياض تنتقد تصريحات للبيت الأبيض بشأن ((التطبيع)) مع إسرائيل

2/8/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬انتقدت‭ ‬الرياض‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬تصريحات‭ ‬لمسؤول‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬أشار‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬مناقشات‭ ‬‮»‬إيجابية‮«‬‭ ‬بهدف‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬على‭ ‬الرّغم‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬أبلغت‭ ‬موقفها‭ ‬الثابت‭ ‬للإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأنّه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلّة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وإيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وانسحاب‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالمناقشات‭ ‬الجارية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بخصوص‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬العربي‭ -‬الإسرائيلي‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬فإن‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬تؤكّد‭ ‬أنّ‭ ‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬ثابتاً‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وضرورة‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‮»‬‭. ‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬المملكة‭ ‬تؤكّد‭ ‬دعوتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ -‬وعلى‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ -‬الدول‭ ‬الدائمة‭ ‬العضوية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعترف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بأهمية‭ ‬الإسراع‭ ‬في‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬1967‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬ليتمكن‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬نيل‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وليتحقّق‭ ‬السلام‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬للجميع‮»‬‭. ‬

وأتى‭ ‬الموقف‭ ‬السعودي‭ ‬ردّاً‭ ‬على‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جو‭ ‬كيربي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وردّاً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬فرص‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬الحرب‭ ‬المستعرة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬قال‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬كّنا،‭ ‬قبل‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وما‭ ‬زلنا،‭ ‬نجري‭ ‬مناقشات‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ -‬إسرائيل‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الشريكين‭ ‬الرئيسيين‭ - ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للمضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬لتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬هذه‭ ‬المناقشات‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬لقد‭ ‬تلقّينا‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬الجانبين‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬قال‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنّ‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬أكّد‭ ‬له‭ ‬أنّ‭ ‬الرياض‭ ‬مهتمّة‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬لكنّها‭ ‬تريد‭ ‬وضع‭ ‬حدّ‭ ‬للعدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ورسم‭ ‬مسار‭ ‬يقود‭ ‬إلى‭ ‬ولادة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭. ‬

وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬غداة‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬تحديداً‭ ‬بالتطبيع،‭ ‬كرّر‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬اهتمام‭ ‬السعودية‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬لكنّه‭ ‬أوضح‭ ‬أيضاً‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬لي‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬وهو‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أمرين‭: ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومسار‭ ‬واضح‭ ‬وموثوق‭ ‬به‭ ‬ومحدد‭ ‬زمنياً‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‮»‬‭. ‬

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