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استشهاد 123 فلسطينيا خلال 24 ساعة بغزة.. وبلينكن يبحث في إسرائيل التوصل إلى هدنة جديدة

2/8/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٨ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أجري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬أمس‭ ‬لمحاولة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬تشمل‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن،‭ ‬مع‭ ‬دخول‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬شهره‭ ‬الخامس‭. ‬

وفيما‭ ‬كانت‭ ‬طائرة‭ ‬بلينكن‭ ‬تهبط‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬كان‭ ‬القصف‭ ‬والقتال‭ ‬يتواصل‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬كيلومتر‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭. ‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بأنّ‭ ‬قصفاً‭ ‬إسرائيلياً‭ ‬استهدف‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬ورفح‭ ‬المجاورة،‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الذين‭ ‬باتوا‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدوان‭ ‬بري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬أنّ‭ ‬123‭ ‬شخصاً‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭. ‬

وقالت‭ ‬دانة‭ ‬أحمد‭ (‬40‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬نازحة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬أطفالها‭ ‬الثلاثة‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭: ‬‮«‬لم‭ ‬ننم‭ ‬طيلة‭ ‬الليل‭. ‬صوت‭ ‬الطائرات‭ ‬لم‭ ‬يتوقف،‭ ‬القصف‭ ‬أصبح‭ ‬قريباً‭ ‬وعنيفاً‭ ‬في‭ ‬رفح،‭ ‬أشعر‭ ‬بالرعب‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬إسرائيل‭ ‬ستبدأ‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬رفح‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هم‭ (‬جيش‭ ‬الاحتلال‭) ‬من‭ ‬طلبوا‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬التوجّه‭ ‬إلى‭ ‬رفح،‭ ‬أين‭ ‬سنذهب؟‭ ‬الوضع‭ ‬كارثي‭. ‬أشعر‭ ‬أنّي‭ ‬أعيش‭ ‬فيلم‭ ‬رعب‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‮»‬‭. ‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬بلينكن‭ ‬بالجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬والتقى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬المحتلة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬اللتين‭ ‬تؤديان‭ ‬دوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬الوساطة‭. ‬

وأكّدت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬قدّمت‭ ‬ردها‭ ‬إلى‭ ‬الوسطاء‭ ‬المصريين‭ ‬والقطريين‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬الهدنة‭ ‬الذي‭ ‬طرحه‭ ‬مسؤولون‭ ‬أمريكيون‭ ‬وقطريون‭ ‬ومصريون‭ ‬نهاية‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭. ‬

وأفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬اسمه‭ ‬أن‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬أبلغ‭ ‬بلينكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬برد‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬اجتماعهما‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭. ‬

والأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يشمل‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ ‬وينصّ‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬تمتدّ‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬تطلق‭ ‬خلالها‭ ‬إسرائيل‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬فلسطيني،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتسنّى‭ ‬دخول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و‭ ‬300‭ ‬شاحنة‭ ‬مساعدات‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬تلقّي‭ ‬ردّ‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬الإطار‭ ‬يتضمن‭ ‬ملاحظات،‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬إيجابي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬متفائل‮»‬‭ ‬لكنّه‭ ‬رفض‭ ‬مناقشة‭ ‬ردّ‭ ‬الفصائل‭ ‬بالتفصيل‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬الحسّاسة‮»‬‭. ‬

ولاحقا‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أنّ‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬‮«‬الموساد‮»‬‭ ‬يدرس‭ ‬ردّ‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬التهدئة‭.‬

‭- ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان،‭ ‬دمرت‭ ‬أحياء‭ ‬بالكامل‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهجّر‭ ‬1 , 7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حوالي‭ ‬2 , 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

ويتكدس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 3‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬أي‭ ‬خمسة‭ ‬أضعاف‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬الاصليين،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬ظروف‭ ‬إنسانية‭ ‬ومعيشية‭ ‬يائسة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭. ‬

لكن‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬الهدف‭ ‬التالي‭ ‬لإسرائيل‭. ‬

وأشار‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬ينس‭ ‬لايركه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تصعيدا‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أرواح‭ ‬المدنيين‭. ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬لتجنب‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬أبو‭ ‬ندى،‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬النجار‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬لتسلم‭ ‬جثة‭ ‬أحد‭ ‬أقاربه‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية،‭ ‬إنّ‭ ‬زيارة‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬تشكّل‭ ‬‮«‬كابوساً‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬إنّه‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬‮«‬تكثّف‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجماتها‭ ‬لتظهر‭ ‬له‭ ‬أنها‭ ‬ترفض‭ ‬أيّ‭ ‬هدنة‮»‬‭. ‬

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