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مقتل 9 في أعمال عنف في انتخابات باكستان وتعليق خدمات الهاتف المحمول

2/8/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

إسلام‭ ‬آباد‭ - (‬رويترز‭): ‬لقي‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بينهم‭ ‬طفلان،‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬مسلحة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬العامة‭ ‬وتوقفت‭ ‬خدمات‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بأنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬وأُغلقت‭ ‬بعض‭ ‬الحدود‭ ‬البرية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬وفرض‭ ‬القانون‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬إنها‭ ‬اتخذت‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬26‭ ‬شخصا‭ ‬جراء‭ ‬انفجارين‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مكتبي‭ ‬مرشحين‭ ‬انتخابيين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬بلوشستان‭ ‬بجنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭. ‬وأعلن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬الانفجارين‭. ‬

وكتبت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬للتراسل‭: ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لحوادث‭ ‬الإرهاب‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬فُقدت‭ ‬أرواح‭ ‬غالية،‭ ‬والإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬ضرورية‭ ‬لحفظ‭ ‬النظام‭ ‬وفرض‭ ‬القانون‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬التهديدات‭ ‬المحتملة‮»‬‭. ‬ونشرت‭ ‬الحكومة‭ ‬آلاف‭ ‬الجنود‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬ومراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬بأنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬التصويت،‭ ‬وأُغلقت‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وأفغانستان‭ ‬مؤقتا‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إنه‭ ‬رغم‭ ‬تشديد‭ ‬إجراءات‭ ‬الأمن‭ ‬فقد‭ ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬وإطلاق‭ ‬نار‭ ‬استهدف‭ ‬دورية‭ ‬في‭ ‬كولاتشي‭ ‬بمنطقة‭ ‬ديرة‭ ‬إسماعيل‭ ‬خان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭. ‬وقُتل‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬تابعة‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭. ‬

وفي‭ ‬بلوشستان،‭ ‬ذكر‭ ‬مسؤولون‭ ‬أن‭ ‬جنديا‭ ‬قُتل‭ ‬وأصيب‭ ‬عشرة‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬انفجارا‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬قنابل‭ ‬يدوية‭ ‬أو‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لقي‭ ‬طفلان‭ ‬حتفهما‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬خارج‭ ‬مركز‭ ‬اقتراع‭ ‬مخصص‭ ‬للنساء‭. ‬وقال‭ ‬محسن‭ ‬دوار‭ ‬وهو‭ ‬مرشح‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬وزيرستان‭ ‬الشمالية،‭ ‬معقل‭ ‬متمردين‭ ‬إسلاميين‭ ‬متشددين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬باكستان،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الباكستانية‭ ‬إن‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬طالبان‮»‬‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تهدد‭ ‬موظفين‭ ‬مشاركين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬وسكانا‭ ‬محليين‭ ‬استولت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬دائرته‭ ‬الانتخابية‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬العنف‭ ‬المسلح،‭ ‬أُجريت‭ ‬الانتخابات‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬عميقة‭ ‬وفي‭ ‬بيئة‭ ‬سياسية‭ ‬شديدة‭ ‬الاستقطاب،‭ ‬ويعتقد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬فائز‭ ‬واضح‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ظهور‭ ‬النتائج‭ ‬الأولية‭ ‬غير‭ ‬الرسمية‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬التصويت،‭ ‬ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭. ‬

وأثار‭ ‬وقف‭ ‬عمل‭ ‬شبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬زعماء‭ ‬أحزاب‭ ‬المعارضة‭ ‬إذ‭ ‬دعا‭ ‬بيلاوال‭ ‬بوتو‭ ‬زرداري‭ ‬نجل‭ ‬رئيسة‭ ‬الوزراء‭ ‬السابقة‭ ‬بينظير‭ ‬بوتو‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬35‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إعادتها‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضي‭ ‬الانتخابات‭ ‬سيكندر‭ ‬سلطان‭ ‬رجا‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬بالقانون‭ ‬والنظام‮»‬‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬اتخذت‭ ‬القرار‭ ‬بشأن‭ ‬شبكات‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬أمس،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المفوضية‭ ‬لن‭ ‬تتدخل‭ ‬في‭ ‬الأمر‭. ‬

ودعا‭ ‬حزب‭ ‬حركة‭ ‬الإنصاف‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬إليه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الباكستاني‭ ‬السابق‭ ‬عمران‭ ‬خان،‭ ‬المسجون‭ ‬حاليا،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬كلمات‭ ‬المرور‭ ‬من‭ ‬حساباتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصال‭ ‬اللاسلكي‭ (‬واي‭ ‬فاي‭) ‬‮«‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورة‭ ‬الولوج‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الشديد‭ ‬الأهمية‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬وقف‭ ‬عمل‭ ‬شبكات‭ ‬الاتصال‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬دعوة‭ ‬عمران‭ ‬خان‭ ‬أنصاره،‭ ‬الذين‭ ‬اشتبكوا‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬احتجاج‭ ‬على‭ ‬اعتقاله‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬أمام‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬بعد‭ ‬التصويت‭ ‬حتى‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭. ‬ورفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬نواز‭ ‬شريف‭ ‬الذي‭ ‬يعتبره‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬نتيجة‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أغلبية‭ ‬واضحة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬شريف‭ ‬للصحفيين‭ ‬بعد‭ ‬الإدلاء‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬بشرق‭ ‬البلاد‭: ‬‮«‬لا‭ ‬تتحدثوا‭ ‬عن‭ ‬حكومة‭ ‬ائتلافية‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬للغاية‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬أغلبية‭ ‬واضحة‭... ‬ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬آخرين‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تتركز‭ ‬المنافسات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬عمران‭ ‬خان،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬حزبه‭ ‬حركة‭ ‬الإنصاف‭ ‬بالانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وحزب‭ ‬الرابطة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الباكستانية‭ ‬جناح‭ ‬نواز‭ ‬شريف‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬ويعتبر‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظا‭. ‬

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