جائزة البحرين الكبرى تفوز بجائزة الابتكار للفورمولا وان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

فازت‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بجائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للحلبات‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬جولاتها،‭ ‬وأقيم‭ ‬الحفل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬ويكرم‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬حلبات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬حصلت‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرائدة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ ‬مبادرات‭ ‬الاستدامة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تشمل‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬وإدارة‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭.‬

يتم‭ ‬تقييم‭ ‬الجوائز‭ ‬والتحكيم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان،‭ ‬صاحبة‭ ‬الحقوق‭ ‬التجارية‭ ‬لهذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬والفئات‭ ‬مفتوحة‭ ‬لمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الحلبات‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬قائمة‭ ‬مختصرة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬حلبات‭ ‬قبل‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬وتسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عارف‭ ‬رحيمي،‭ ‬والتي‭ ‬قدمتها‭ ‬إيميلي‭ ‬برازر،‭ ‬رئيس‭ ‬الشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭. ‬وحضر‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬كبار‭ ‬مسؤولي‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسوقي‭ ‬وشركاء‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

وأكد‭ ‬ستيفانو‭ ‬دومينيكالي،‭ ‬الرئيس‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬رياضة‭ ‬تدفع‭ ‬دائمًا‭ ‬حدود‭ ‬الابتكار،‭ ‬ومن‭ ‬الرائع‭ ‬رؤية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وبينما‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هدفنا‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬تصفير‭ ‬نسب‭ ‬الكربون‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030،‭ ‬فإن‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الحلبات‭ ‬كحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لا‭ ‬يقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬وأود‭ ‬تهنئتهم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‮»‬‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الحفل،‭ ‬صرح‭ ‬عارف‭ ‬رحيمي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮»‬إنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬نيل‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬تفاني‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لسباق‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬أشكر‭ ‬الفريق‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬على‭ ‬منحنا‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭.‬‮«‬‭ ‬وواصل‭: ‬أتقدم‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬رؤيتهم‭ ‬وتوجيهاتهم‭ ‬هي‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬إنجازاتنا‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬فريقنا‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يمكننا‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬سباق‭ ‬وترفيه‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬‮«‬من‭ ‬المناسب‭ ‬أن‭ ‬يتزامن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬بينما‭ ‬نحتفل‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ20‭ ‬لانطلاق‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وإننا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقنا،‭ ‬سعينا‭ ‬جاهدين‭ ‬لتحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬سباقنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬الابتكار‭ ‬وتعزيز‭ ‬وتكييف‭ ‬سباقنا،‭ ‬وللتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬موطن‭ ‬يواكب‭ ‬الحداثة،‭ ‬ويسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬فورمولا‭ ‬وان‭ ‬تتجاوز‭ ‬توقعات‭ ‬جماهيرنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬ونحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المتواصل‭ ‬والمستمر‭ ‬لبلوغ‭ ‬مساعينا‮»‬

تم‭ ‬تقديم‭ ‬جائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬إلى‭ ‬حلبات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬التي‭ ‬أظهرت‭ ‬أهم‭ ‬الابتكارات‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬السباق‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬المنتجات‭ ‬التجارية‭ ‬أو‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬عند‭ ‬إعلان‭ ‬فوز‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬تم‭ ‬تقييم‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بعد‭ ‬اعتماد‭ ‬السباق‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭:‬

. ‭ ‬منشأة‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭: ‬في‭ ‬عامها‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬التشغيل،‭ ‬أنتجت‭ ‬منشأة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5ملايين‭ ‬كيلوواط‭/‬ساعة‭ ‬من‭ ‬الطاقة،‭ ‬وهي‭ ‬طاقة‭ ‬متجددة‭ ‬كافية‭ ‬لتغطية‭ ‬جميع‭ ‬استخدامات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬مع‭ ‬قدرة‭ ‬احتياطية‭ ‬كبيرة،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬تعويض‭ ‬3 ‭,‬ 108‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬الكربون‭.‬

. ‭ ‬إجراءات‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتوفير‭ ‬الطاقة‭: ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬اتخذت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتقليل‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬وقد‭ ‬شمل‭ ‬ذلك‭ ‬نظامًا‭ ‬جديدًا‭ ‬لإدارة‭ ‬المباني‭ ‬يراقب‭ ‬ويدير‭ ‬توفير‭ ‬الإضاءة‭ ‬وتكييف‭ ‬الهواء‭ ‬بكفاءة،‭ ‬وتحديث‭ ‬مبردات‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬الأكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬واستبدال‭ ‬جميع‭ ‬إنارة‭ ‬المرافق‭ ‬بمصابيح‭ ‬موفرة‭ ‬للطاقة،‭ ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬الطاقة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭.‬

. ‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬في‭ ‬السباق‭: ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬اعتمدت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬تركيب‭ ‬أول‭ ‬نظام‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يربط‭ ‬لوحات‭ ‬الأعلام‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬المضمار‭ ‬بكاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ - ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الكاميرا‭ ‬المحددة‭ ‬تلقائيًا‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬الحلبة،‭ ‬وهذا‭ ‬يوفر‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬مراقبة‭ ‬السباق‭ ‬وقتًا‭ ‬حرجًا‭ ‬عند‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الحوادث‭.‬

. ‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭: ‬وفرت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬لافتات‭ ‬توجيهية‭ ‬إلكترونية‭ ‬للجماهير‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬الحلبة،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬إدارة‭ ‬استباقية‭ ‬وفعالة‭ ‬لحركة‭ ‬المرور‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬طوابير‭ ‬المرور‭ ‬بالإجمالي‭ ‬وتخفيف‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬طباعة‭ ‬إعلانات‭ ‬الإشارات‭ ‬الإرشادية‭ ‬المؤقتة‭.‬

. ‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬تفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬بطولة‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬والتي‭ ‬تكرم‭ ‬الإنجازات‭ ‬الاستثنائية‭ ‬لحلبات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

. ‭ ‬أبرزت‭ ‬الجائزة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الابتكارات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنشأة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭.‬