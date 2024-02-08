افتتاح الجولة الثانية لدوري خالد بن حمد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تفتتح اليوم (الجمعة) منافسات الجولة الثانية من دوري خالد بن حمد لكرة اليد بإقامة مباراتين، الأولى بين سماهيج والاتحاد في الساعة 6 مساءً، والثانية تجمع النجمة وباربار في الساعة 7:45 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وتقام يوم غدٍ السبت التضامن والدير، توبلي والأهلي، وتختتم الأحد بلقاء البحرين والاتفاق.
عودة لمباريات اليوم، يدشن سماهيج مشواره الأول بطموح نقاط الفوز الثلاث بقيادة مدربه حسين علي، أما الاتحاد بمدربه حسن مدن يسعى إلى تعويض خسارته الماضية أمام الاتفاق. وفي اللقاء الآخر، سيكون باربار الذي خسر لقائه الافتتاحي في اختبار صعب وجاد أمام «حامل اللقب» النجمة الذي يستهدف نقاط الانتصار للمرة الثانية على التوالي.
ويشير ترتيب الفرق قبل انطلاق المنافسات إلى تصدر النجمة برصيد (3 نقاط)، وبنفس الرصيد يأتي خلفه كل من الشباب، الاتفاق، الدير، التضامن، فيما يمتلك كل من الأهلي، البحرين، الاتحاد، باربار وتوبلي نقطة واحدة وسماهيج دون نقاط تذكر.
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