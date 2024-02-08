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افتتاح الجولة الثانية لدوري خالد بن حمد

2/8/2024 7:20:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00



تفتتح‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين،‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬سماهيج‭ ‬والاتحاد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً،‭ ‬والثانية‭ ‬تجمع‭ ‬النجمة‭ ‬وباربار‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتقام‭ ‬يوم‭ ‬غدٍ‭ ‬السبت‭ ‬التضامن‭ ‬والدير،‭ ‬توبلي‭ ‬والأهلي،‭ ‬وتختتم‭ ‬الأحد‭ ‬بلقاء‭ ‬البحرين‭ ‬والاتفاق‭.‬

عودة‭ ‬لمباريات‭ ‬اليوم،‭ ‬يدشن‭ ‬سماهيج‭ ‬مشواره‭ ‬الأول‭ ‬بطموح‭ ‬نقاط‭ ‬الفوز‭ ‬الثلاث‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬حسين‭ ‬علي،‭ ‬أما‭ ‬الاتحاد‭ ‬بمدربه‭ ‬حسن‭ ‬مدن‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خسارته‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭. ‬وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر،‭ ‬سيكون‭ ‬باربار‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬لقائه‭ ‬الافتتاحي‭ ‬في‭ ‬اختبار‭ ‬صعب‭ ‬وجاد‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬حامل‭ ‬اللقب‮»‬‭ ‬النجمة‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬نقاط‭ ‬الانتصار‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬الفرق‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬النجمة‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬وبنفس‭ ‬الرصيد‭ ‬يأتي‭ ‬خلفه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشباب،‭ ‬الاتفاق،‭ ‬الدير،‭ ‬التضامن،‭ ‬فيما‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الأهلي،‭ ‬البحرين،‭ ‬الاتحاد،‭ ‬باربار‭ ‬وتوبلي‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬وسماهيج‭ ‬دون‭ ‬نقاط‭ ‬تذكر‭.‬

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