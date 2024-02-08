موافقة مبدئية لمشاركة الشباب في خليجية اليد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أبدى‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬موافقته‭ ‬المبدئية‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬فريقه‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الكؤوس‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بضيافة‭ ‬نادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬فبراير‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وتلقى‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬دعوة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬كممثل‭ ‬ثانٍ‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬تأكيد‭ ‬مشاركة‭ ‬نادي‭ ‬الدير‭ ‬بصفته‭ ‬وصيفًا‭ ‬لمسابقة‭ ‬الكأس‭.‬

وباشرت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬الروتينية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬ودعم‭ ‬الماروني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭. ‬ويأمل‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬الذي‭ ‬يؤهله‭ ‬لتحقيق‭ ‬المشاركة‭ ‬المثالية‭ ‬التي‭ ‬تليق‭ ‬به‭ ‬وبكرة‭ ‬اليد‭ ‬البحرينية‭.‬

وسبق‭ ‬للشباب‭ ‬أن‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬للأندية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬بضيافة‭ ‬نادي‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭.‬