موافقة مبدئية لمشاركة الشباب في خليجية اليد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أبدى نادي الشباب موافقته المبدئية حول مشاركة فريقه الأول لكرة اليد في البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس التي ستقام بضيافة نادي العربي القطري خلال الفترة من 25 فبراير إلى 5 مارس المقبل.
وتلقى نادي الشباب دعوة للمشاركة في البطولة الخليجية كممثل ثانٍ لمملكة البحرين بعد تأكيد مشاركة نادي الدير بصفته وصيفًا لمسابقة الكأس.
وباشرت إدارة نادي الشباب في الإجراءات الروتينية مع الجهات الرياضية بالمملكة للحصول على موافقة ودعم الماروني في هذه المشاركة. ويأمل الشباب في الحصول على الدعم المادي الذي يؤهله لتحقيق المشاركة المثالية التي تليق به وبكرة اليد البحرينية.
وسبق للشباب أن وجد في البطولة الخليجية للأندية وذلك في عام 2011 بضيافة نادي الريان القطري.
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