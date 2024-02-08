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بدء تسجيل المشاركين في بطولة BBK الـ 28 المفتوحة

2/8/2024 7:20:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

فتح‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬التسجيل‭ ‬للاعبين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬‮«‬ BBK ‮»‬‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬المفتوحة‭ ‬لناشئي‭ ‬التنس،‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري،‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬بطولات‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬ناشئي‭ ‬التنس‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬والجاليات‭ ‬المقيمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ناشئي‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وأشاد‭ ‬خميس‭ ‬المقلة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬بمواصلة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬رعاية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1994‭ ‬وللعام‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرون‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬وخص‭ ‬بالشكر‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬سيف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ - ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬ونجاح‭ ‬البطولة‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭. ‬وتضم‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬8‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭ ‬للناشئين،‭ ‬وهي‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬الناشئين‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬و14‭ ‬و18‭ ‬سنة‭ ‬ومسابقتي‭ ‬الزوجي‭ ‬سن‭ ‬14‭ ‬و18‭ ‬سنة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسابقات‭ ‬فردي‭ ‬الآنسات‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬و14‭ ‬و18‭ ‬سنة‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬البطولة‭ ‬يقيم‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬الميني‭ ‬تنس‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬براعم‭ ‬التنس،‭ ‬حيث‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬ومسابقات‭ ‬للمشاركين‭ ‬تضم‭ ‬الفردي‭ ‬مشترك‭ ‬أولاد‭ ‬وبنات‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬ومن‭ ‬سن‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬سن‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

وللراغبين‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الاتصال‭ ‬بالنادي‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬17729561‭ ‬أو‭ ‬إرسال‭ ‬طلباتهم‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭: ‬ bahrain ‭.‬ tennisclub@gmail ‭.‬ com ‭.‬

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