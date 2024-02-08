بدء تسجيل المشاركين في بطولة BBK الـ 28 المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
فتح نادي البحرين للتنس اعتبارا من صباح اليوم التسجيل للاعبين الراغبين في المشاركة في بطولة بنك البحرين والكويت « BBK » الـ 28 المفتوحة لناشئي التنس، والتي ينظمها النادي من 18 إلى 28 فبراير الجاري، كواحدة من أهم وأكبر بطولات الناشئين في مملكة البحرين، والتي يحرص على المشاركة فيها كل ناشئي التنس من أبناء البحرين والجاليات المقيمة، بالإضافة إلى عدد من ناشئي المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
وأشاد خميس المقلة رئيس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس بمواصلة بنك البحرين والكويت رعاية هذه البطولة منذ انطلاقها للمرة الأولى في عام 1994 وللعام الثامن والعشرون على التوالي، وخص بالشكر د. عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي للمجموعة - بنك البحرين والكويت، منوها بأن رعاية بنك البحرين والكويت كان لها دور كبير في استمرار ونجاح البطولة عاما بعد آخر. وتضم البطولة هذا العام 8 مسابقات في الفردي والزوجي للناشئين، وهي مسابقات فردي الناشئين سن 12 و14 و18 سنة ومسابقتي الزوجي سن 14 و18 سنة، بالإضافة إلى مسابقات فردي الآنسات سن 12 و14 و18 سنة.
وعلى هامش البطولة يقيم نادي البحرين للتنس مهرجان «الميني تنس»، والذي من المتوقع أن يشارك فيه أعداد كبيرة من براعم التنس، حيث تقام مباريات ومسابقات للمشاركين تضم الفردي مشترك أولاد وبنات من سن 6 إلى سن 8 سنوات ومن سن 9 إلى سن 10 سنوات.
وللراغبين في المشاركة الاتصال بالنادي على هاتف 17729561 أو إرسال طلباتهم بالبريد الإلكتروني: bahrain . tennisclub@gmail . com .
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