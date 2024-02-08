في السباق الــ 21 للخيلمنافسات قوية على كؤوس فيصل بن راشد وعيسى بن فيصل و((اللكزس)) و((مزاد)) والرويعي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم الجمعة السباق الــ 21 للخيل لهذا الموسم، الذي سيقام على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة وكأس نجله سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة وكؤوس «اللكزس » المقدمة من شركة إبراهيم خليل كانو وكأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي للجياد العربية وكأس شركة مزاد، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق منافسات قوية ومثيرة في ظل مشاركة مجموعة من الجياد القوية بجانب تقارب مستويات أغلب الجياد المرشحة للمنافسة على الفوز بكؤوس السباق، وأقواها الشوط الثامن والرئيسي الذي سيقام على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة والمخصص لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1600 متر، وبمشاركة مجموعة من الجياد القوية التي حققت انتصارات وسط جياد قوية مما يجعل المنافسة صعبة مع بروز الحصان «إكو سيستم» ملك محمد خالد عبدالرحيم الذي ظهر بصورة قوية وفاز بالشوط الدولي السابع، وسط منافسة من جياد إسطبل المحمدية، وهما الحصانان «بسنتو – رويال سيميتار» اللذان ظهرا بصورة جيدة وحققا المركزين الأول والثاني خلال مشاركاتهما هذا الموسم، وكذلك الجياد الثلاثة لإسطبل العفو، وأبرزها «مهمنتو» الساعي لاستعادة انتصاراته بعدما حل ثانياً مرتين خلف جياد قوية.
وسينطلق السباق بالشوط الأول الذي سيقام على كأس المرحوم حسن بن صالح الرويعي للجياد المبتدئات من خيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1200 متر، وبمشاركة 11 جواداً تسعى لتحقيق الفوز الأول في رصيدها بعدما ظهرت بمستويات ونتائج متفاوتة خلال مشاركاتها، مع افضلية للحصان «الجلابي 1888» والفرس «كحيله العاديات 1861» بناء على ظهورهما الجيد وتحقيقهما المركزين الثاني والرابع في مشاركتهما الأخيرة.
ويقام الشوط الثاني على كأس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة لجياد الدرجة الاولي «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر وبمشاركة عدد من الجياد البارزة التي تنافست فيما بينها في عدة مشاركات في أشواط الإنتاج المحلي، وأبرز المرشحين الجياد «بلوز كوين – بلاك شادو – جباره» بناء على مستوياتها الجيدة وتحقيقها انتصارات والمراكز الثلاثة الأولى خلال مشاركاتها هذا الموسم.
ويقام الشوط السادس على كأس شركة مزاد لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر، وتدور الترشيحات بين الحصان «هدار» لإسطبل المحمدية والفرس «دلايل» ملك سمو الشيخ حمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة بعد ظهورهما بصورة قوية، وسيخوضان منافسة متجددة بعدما تبادلا التفوق خلال مشاركاتهما هذا الموسم وحققا خلالها المراكز الثلاثة الأولى بتفوقهما على عدد من الجياد المشاركة اليوم، وس
«مستورد» مسافة 1000 متر مستقيم، حيث يتوقع أن يشهد منافسة مفتوحة في ظل تراجع مستويات أغلب جياد الشوط والتي حققت مراكز متأخرة هذا الموسم وتسعى لاستعادة مستوياتها وانتصاراتها ونتائجها المتقدمة التي حققتها المواسم الماضية.
أما الشوط السابع فسيقام على كأس اللكزس لجياد الدرجة الرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 2000 متر وبمشاركة 10 جياد وسط منافسة غامضة بين الجياد التي ظهرت بمستويات ونتائج متفاوتة خلال مشاركاتها هذا الموسم مع أفضلية للجياد «فلايم سبيرت – فورث تايم لكي – وي كود بي هيروز» والتي حققت نتائج متقدمة خلال مشاركاتها هذا الموسم.
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