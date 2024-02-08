في السباق الــ 21 للخيلمنافسات قوية على كؤوس فيصل بن راشد وعيسى بن فيصل و((اللكزس)) و((مزاد)) والرويعي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لنادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬الــ‭ ‬21‭ ‬للخيل‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكأس‭ ‬نجله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكؤوس‭ ‬‮«‬اللكزس‭ ‬‮»‬‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬وكأس‭ ‬المرحوم‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الرويعي‭ ‬للجياد‭ ‬العربية‭ ‬وكأس‭ ‬شركة‭ ‬مزاد،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.‬

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬بجانب‭ ‬تقارب‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق،‭ ‬وأقواها‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬والمخصص‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬انتصارات‭ ‬وسط‭ ‬جياد‭ ‬قوية‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬المنافسة‭ ‬صعبة‭ ‬مع‭ ‬بروز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬إكو‭ ‬سيستم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وفاز‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬السابع،‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬إسطبل‭ ‬المحمدية،‭ ‬وهما‭ ‬الحصانان‭ ‬‮«‬بسنتو‭ ‬ – ‭ ‬رويال‭ ‬سيميتار‮»‬‭ ‬اللذان‭ ‬ظهرا‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة‭ ‬وحققا‭ ‬المركزين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكذلك‭ ‬الجياد‭ ‬الثلاثة‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو،‭ ‬وأبرزها‭ ‬‮«‬مهمنتو‮»‬‭ ‬الساعي‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬بعدما‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬مرتين‭ ‬خلف‭ ‬جياد‭ ‬قوية‭.‬

وسينطلق‭ ‬السباق‭ ‬بالشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬المرحوم‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الرويعي‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬من‭ ‬خيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬11‭ ‬جواداً‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬بعدما‭ ‬ظهرت‭ ‬بمستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬متفاوتة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها،‭ ‬مع‭ ‬افضلية‭ ‬للحصان‭ ‬‮«‬الجلابي‭ ‬1888‮»‬‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬كحيله‭ ‬العاديات‭ ‬1861‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ظهورهما‭ ‬الجيد‭ ‬وتحقيقهما‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأخيرة‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الاولي‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تنافست‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مشاركات‭ ‬في‭ ‬أشواط‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي،‭ ‬وأبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلوز‭ ‬كوين‭ ‬ – ‭ ‬بلاك‭ ‬شادو‭ ‬ – ‭ ‬جباره‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستوياتها‭ ‬الجيدة‭ ‬وتحقيقها‭ ‬انتصارات‭ ‬والمراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬شركة‭ ‬مزاد‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر،‭ ‬وتدور‭ ‬الترشيحات‭ ‬بين‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬هدار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬والفرس‭ ‬‮«‬دلايل‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعد‭ ‬ظهورهما‭ ‬بصورة‭ ‬قوية،‭ ‬وسيخوضان‭ ‬منافسة‭ ‬متجددة‭ ‬بعدما‭ ‬تبادلا‭ ‬التفوق‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وحققا‭ ‬خلالها‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬بتفوقهما‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬اليوم،‭ ‬وس‭









‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬منافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬مستويات‭ ‬أغلب‭ ‬جياد‭ ‬الشوط‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬مراكز‭ ‬متأخرة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬مستوياتها‭ ‬وانتصاراتها‭ ‬ونتائجها‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭. ‬

أما‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬فسيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬اللكزس‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬10‭ ‬جياد‭ ‬وسط‭ ‬منافسة‭ ‬غامضة‭ ‬بين‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بمستويات‭ ‬ونتائج‭ ‬متفاوتة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للجياد‭ ‬‮«‬فلايم‭ ‬سبيرت‭ ‬ – ‭ ‬فورث‭ ‬تايم‭ ‬لكي‭ ‬ – ‭ ‬وي‭ ‬كود‭ ‬بي‭ ‬هيروز‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬نتائج‭ ‬متقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬