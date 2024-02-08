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قراءة في الجولة 11 من دوري ناصر بن حمد الممتازفوز صعب للثلاثة الكبار وصحوة للنجمة والحالة

2/8/2024 7:20:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وأسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الخالدية‭ ‬على‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬3/2‭)‬،‭ ‬وبالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬سترة،‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ (‬1/0‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬سقط‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ (‬1/2‭) ‬وتعادل‭ ‬البسيتين‭ ‬والشباب‭ (‬1/1‭)‬،‭ ‬وحقق‭ ‬النجمة‭ ‬فوزًا‭ ‬عريضًا‭ ‬على‭ ‬الحد‭ (‬4/2‭).‬

هذه‭ ‬النتائج‭ ‬أحدثت‭ ‬تغييرًا‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬انفرد‭ ‬الرفاع‭ ‬بصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬22‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الخالدية‭ ‬والمحرق‭ ‬قفزا‭ ‬للمركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬برصيد‭ (‬20‭ ‬نقطة‭) ‬و‭(‬19‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الأهلي‭ ‬تراجع‭ ‬للمركز‭ ‬الرابع‭ ‬برصيد‭ (‬18‭)‬،‭ ‬النجمة‭ ‬والحالة‭ ‬تقدما‭ ‬للمركزين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭ (‬15‭ ‬نقطة‭) ‬وخلفهما‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬بالرصيد‭ ‬نفسه،‭ ‬المنامة‭ ‬ثامنًا‭ (‬14‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬سترة‭ ‬تاسعًا‭ (‬13‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬الشباب‭ ‬عاشرًا‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البسيتين‭ ‬تقدم‭ ‬خطوة‭ ‬وأصبح‭ ‬في‭ ‬الحادي‭ ‬عشرة‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والحد‭ ‬تراجع‭ ‬للأخير‭ ‬بالرصيد‭ ‬نفسه‭.‬

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7‭
‬لاعبين‭ ‬جدد‭.. ‬أفضل‭ ‬بداية

دشن‭ ‬7‭ ‬لاعبين‭ ‬جدد‭ ‬مشوارهم‭ ‬في‭ ‬دورينا‭ ‬بأفضل‭ ‬بداية‭ ‬ممكنة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التسجيل‭ ‬وصناعة‭ ‬الأهداف،‭ ‬وهم‭: ‬لاعب‭ ‬الخالدية‭ ‬المغربي‭ ‬زهير‭ ‬المترجي،‭ ‬لاعبا‭ ‬المحرق‭ ‬البرازيلي‭ ‬فيليبي‭ ‬والعماني‭ ‬زهير‭ ‬الأغبري،‭ ‬لاعب‭ ‬النجمة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فلورين،‭ ‬لاعب‭ ‬الحالة‭ ‬أوكران‭ ‬كوني،‭ ‬لاعب‭ ‬البسيتين‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالملك‭ ‬بندلال،‭ ‬لاعب‭ ‬سترة‭ ‬حمزة‭ ‬عطار‭.‬


أول‭ ‬خسارة‭ ‬للبرتغالي‭ ‬والبحرين

هذه‭ ‬الجولة‭ ‬شهدت‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬لمدربا‭ ‬الأهلي‭ ‬فيرناندو‭ ‬وسترة‭ ‬أحمد‭ ‬الدخيل‭ ‬منذ‭ ‬ظهورهما‭ ‬في‭ ‬دورينا‭. ‬البرتغالي‭ ‬فيرناندو‭ ‬ذاق‭ ‬طعم‭ ‬الخسارة‭ ‬بعد‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬والوطني‭ ‬الدخيل‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬نال‭ ‬الخسارة‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭.‬


علي‭ ‬حسن‭.. ‬منقذ‭ ‬الرفاع

قد‭ ‬يكون‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬المنقذ‮»‬‭ ‬هو‭ ‬الأمثل‭ ‬للاعب‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬حيث‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬ينقذ‭ ‬فريقه‭ ‬بتسجيله‭ ‬لهدف‭ ‬الفوز‭ ‬والحسم،‭ ‬ومنها‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬أمام‭ ‬المنامة‭ ‬بالدقيقة‭ (‬87‭)‬،‭ ‬وكذلك‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭ ‬بالجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬بالدقيقة‭ (‬88‭).‬


16‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬مواجهات

شهدت‭ ‬الجولة‭ ‬تسجيل‭ ‬22‭ ‬هدفًا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬حملت‭ ‬16‭ ‬هدفًا‭ ‬منها‭ ‬6‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬النجمة‭ ‬والحد،‭ ‬و10‭ ‬أهداف‭ ‬مقسمة‭ ‬على‭ ‬مباراتيّ‭ ‬المحرق‭ ‬وسترة،‭ ‬الخالدية‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭.‬

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6‭
‬ركلات‭ ‬جزاء‭.. ‬واحدة‭ ‬ضائعة

6‭ ‬ركلات‭ ‬جزاء‭ ‬احتسبت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة،‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬5ركلات،‭ ‬اثنتين‭ ‬للنجمة‭ ‬أمام‭ ‬الحد،‭ ‬واحدة‭ ‬لسترة‭ ‬أمام‭ ‬المحرق،‭ ‬واحدة‭ ‬للأهلي‭ ‬وأخرى‭ ‬للحالة‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما،‭ ‬والسادسة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬المنامة‭ ‬أمام‭ ‬الرفاع‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭. ‬


10أهداف‭ ‬للبرازيلي‭ ‬دا‭ ‬كوستا

‮«‬هرب‮»‬‭ ‬مهاجم‭ ‬النجمة‭ ‬البرازيلي‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬بصدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحد‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬أهداف‭)‬،‭ ‬ويعتبر‭ ‬لاعب‭ ‬المنامة‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬هو‭ ‬الأقرب‭ ‬له‭ ‬برصيد‭ (‬7‭ ‬أهداف‭).‬


4‭ ‬أهداف‭ ‬الأجمل‭ ‬في‭ ‬الجولة

رغم‭ ‬غزارة‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬11‭ ‬من‭ ‬دورينا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬سجلت‭ ‬تعتبر‭ ‬هي‭ ‬الأجمل،‭ ‬هدف‭ ‬المحرق‭ ‬الثالث‭ ‬للبرازيلي‭ ‬فيليبي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬سترة،‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬للبرازيلي‭ ‬غاليسون‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي،‭ ‬هدف‭ ‬الخالدية‭ ‬الثالث‭ ‬للمغرب‭ ‬زهير‭ ‬المترجي‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬وهدف‭ ‬النجمة‭ ‬للبرازيلي‭ ‬دا‭ ‬كوستا‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الحد‭.‬

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