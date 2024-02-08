قراءة في الجولة 11 من دوري ناصر بن حمد الممتازفوز صعب للثلاثة الكبار وصحوة للنجمة والحالة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
أسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات الجولة 11 من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وأسفرت النتائج عن فوز صعب لكل من الخالدية على الرفاع الشرقي (3/2)، وبالنتيجة ذاتها المحرق على سترة، الرفاع على المنامة (1/0)، فيما سقط الأهلي أمام الحالة (1/2) وتعادل البسيتين والشباب (1/1)، وحقق النجمة فوزًا عريضًا على الحد (4/2).
هذه النتائج أحدثت تغييرًا في سلم الترتيب العام للمسابقة، حيث انفرد الرفاع بصدارة الترتيب برصيد (22 نقطة)، الخالدية والمحرق قفزا للمركزين الثاني والثالث برصيد (20 نقطة) و(19 نقطة)، الأهلي تراجع للمركز الرابع برصيد (18)، النجمة والحالة تقدما للمركزين الخامس والسادس (15 نقطة) وخلفهما الرفاع الشرقي بالرصيد نفسه، المنامة ثامنًا (14 نقطة)، سترة تاسعًا (13 نقطة)، الشباب عاشرًا (10 نقاط)، البسيتين تقدم خطوة وأصبح في الحادي عشرة (8 نقاط)، والحد تراجع للأخير بالرصيد نفسه.
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لاعبين جدد.. أفضل بداية
دشن 7 لاعبين جدد مشوارهم في دورينا بأفضل بداية ممكنة من ناحية التسجيل وصناعة الأهداف، وهم: لاعب الخالدية المغربي زهير المترجي، لاعبا المحرق البرازيلي فيليبي والعماني زهير الأغبري، لاعب النجمة الفرنسي فلورين، لاعب الحالة أوكران كوني، لاعب البسيتين المغربي عبدالملك بندلال، لاعب سترة حمزة عطار.
أول خسارة للبرتغالي والبحرين
هذه الجولة شهدت الخسارة الأولى لمدربا الأهلي فيرناندو وسترة أحمد الدخيل منذ ظهورهما في دورينا. البرتغالي فيرناندو ذاق طعم الخسارة بعد 4 انتصارات متتالية وتعادل في 3 مباريات، والوطني الدخيل هو الآخر نال الخسارة بعد 3 انتصارات متتالية وتعادل في مواجهتين.
علي حسن.. منقذ الرفاع
قد يكون لقب «المنقذ» هو الأمثل للاعب علي حسن سعيد، حيث للمرة الثانية ينقذ فريقه بتسجيله لهدف الفوز والحسم، ومنها هدف الفوز أمام المنامة بالدقيقة (87)، وكذلك أمام الخالدية بالجولة الثامنة بالدقيقة (88).
16 هدفًا في 3 مواجهات
شهدت الجولة تسجيل 22 هدفًا من أصل 6 مباريات، 3 مباريات حملت 16 هدفًا منها 6 أهداف في مباراة النجمة والحد، و10 أهداف مقسمة على مباراتيّ المحرق وسترة، الخالدية والرفاع الشرقي.
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ركلات جزاء.. واحدة ضائعة
6 ركلات جزاء احتسبت في هذه الجولة، سجل منها 5ركلات، اثنتين للنجمة أمام الحد، واحدة لسترة أمام المحرق، واحدة للأهلي وأخرى للحالة في مواجهتهما، والسادسة كانت من نصيب المنامة أمام الرفاع إلا أنها لم تسجل.
10أهداف للبرازيلي دا كوستا
«هرب» مهاجم النجمة البرازيلي دا كوستا بصدارة الهدافين بعد تسجيله هدفًا في مرمى الحد ليرفع رصيده إلى (10 أهداف)، ويعتبر لاعب المنامة إبراهيم الختال هو الأقرب له برصيد (7 أهداف).
4 أهداف الأجمل في الجولة
رغم غزارة الأهداف في الجولة 11 من دورينا، إلا أن هناك 4 أهداف سجلت تعتبر هي الأجمل، هدف المحرق الثالث للبرازيلي فيليبي في مرمى سترة، هدف الخالدية الأول للبرازيلي غاليسون في مرمى الرفاع الشرقي، هدف الخالدية الثالث للمغرب زهير المترجي في مرمى الرفاع الشرقي وهدف النجمة للبرازيلي دا كوستا الأول في مرمى الحد.
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