المحرق يكثف استعداداته لموقعة الريان الحاسمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭:‬أحمد‭ ‬الذهبة‮

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يواصل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬استعداداته‭ ‬للمواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬القادم‭ ‬‮١٢‬‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭.‬‮

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ويلعب‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتصدرها‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬برصيد‭ ‬‮٨‬‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬ويمتلك‭ ‬المحرق‭ ‬نفس‭ ‬الرصيد‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬افضلية‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬تنصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الكويت،‭ ‬ويتنافس‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬والأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬خطف‭ ‬التأهل‭ ‬حيث‭ ‬يمتلك‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬‮٧‬‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭ ‬وثلاث‭ ‬هزائم‭.‬‮

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ودخلت‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬معقدة‭ ‬بعد‭ ‬انتصار‭ ‬الريان‭ ‬على‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬وخسارة‭ ‬المحرق‭ ‬امام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭.‬‮

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وباتت‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬محط‭ ‬الأنظار‭ ‬وقد‭ ‬تشهد‭ ‬مفاجآت،‭ ‬اذ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تتساوى‭ ‬الأندية‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬الريان‭ ‬على‭ ‬المحرق،‭ ‬وفوز‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬الكويت،‭ ‬حينها‭ ‬سيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬فارق‭ ‬نقاط‭ ‬التسجيل‭.‬‮

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ولذلك‭ ‬مطلوب‭ ‬من‭ ‬المحرق‭ ‬التركيز‭ ‬وتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬لتجنب‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬المحرق‭ ‬تأهله‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره،‭ ‬وكنا‭ ‬نطمع‭ ‬بخطف‭ ‬الصدارة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأخير‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬لكن‭ ‬الفريق‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بالمستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬وخسر‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٩٥‬‭/‬‮٦٥‬‭.‬

ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬فيما‭ ‬يتأهل‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬حسمت‭ ‬مبكرا،‭ ‬حيث‭ ‬خطف‭ ‬المنامة‭ ‬بطاقة‭ ‬الصدارة‭ ‬والتأهل‭ ‬المباشر،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬شباب‭ ‬الأهلي‭ ‬دبي‭ ‬الاماراتي‭ ‬وكاظمة‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬وخرج‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬رسميا‭.‬‮

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يذكر‭ ‬ان‭ ‬المحرق‭ ‬تعاقد‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ريكي‭ ‬ليدو‭ ‬المتوقع‭ ‬وصوله‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الريان،‭ ‬وسيكون‭ ‬الى‭ ‬جانبه‭ ‬مواطنيه‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬وجيمس‭ ‬رشاد،‭ ‬ومعهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحليين‭ ‬المتميزين‭ ‬امثال‭ ‬بدر‭ ‬عبدالله‭ ‬وعلي‭ ‬شكر‭ ‬الله‭ ‬ومحمد‭ ‬ناصر‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬وعلي‭ ‬ربيعة‭ ‬وحسين‭ ‬سلمان‭ ‬وباقر‭ ‬العرادي‭ ‬وعلي‭ ‬جعفر‭ ‬وعبدالله‭ ‬ربيعة‭ ‬ونادر‭ ‬علي،‭ ‬ويقود‭ ‬المحرق‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭.‬