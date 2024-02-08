المحرق يكثف استعداداته لموقعة الريان الحاسمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب:أحمد الذهبة
يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق استعداداته للمواجهة الأخيرة في دور المجموعات من بطولة دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج، حيث يستضيف منافسه فريق الريان القطري يوم الاثنين القادم ١٢ فبراير الجاري.
ويلعب المحرق في المجموعة الأولى التي يتصدرها الكويت الكويتي برصيد ٨ نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارتين، ويمتلك المحرق نفس الرصيد غير ان افضلية المواجهات المباشرة تنصب في صالح الكويت، ويتنافس الريان القطري والأهلي السعودي على خطف التأهل حيث يمتلك كل منهما ٧ نقاط من انتصارين وثلاث هزائم.
ودخلت هذه المجموعة في حسابات معقدة بعد انتصار الريان على الكويت في الجولة الماضية، وخسارة المحرق امام الأهلي السعودي.
وباتت الجولة الأخيرة محط الأنظار وقد تشهد مفاجآت، اذ من الممكن ان تتساوى الأندية الأربعة في عدد النقاط في حال فوز الريان على المحرق، وفوز الأهلي السعودي على الكويت، حينها سيتم اللجوء إلى فارق نقاط التسجيل.
ولذلك مطلوب من المحرق التركيز وتحقيق الفوز لتجنب الدخول في الحسابات المعقدة، ونأمل أن يحسم المحرق تأهله إلى الدور ربع النهائي على أرضه وبين جماهيره، وكنا نطمع بخطف الصدارة في اللقاء الأخير أمام الأهلي السعودي لكن الفريق لم يظهر بالمستوى المطلوب وخسر بنتيجة ٩٥/٦٥.
ويتأهل الأول مباشرة إلى الدور نصف النهائي فيما يتأهل الثاني والثالث إلى الدور ربع النهائي، والجدير بالذكر ان المجموعة الثانية حسمت مبكرا، حيث خطف المنامة بطاقة الصدارة والتأهل المباشر، فيما تأهل شباب الأهلي دبي الاماراتي وكاظمة الكويتي إلى الدور ربع النهائي وخرج الشمال القطري من المنافسة رسميا.
يذكر ان المحرق تعاقد قبل أيام قليلة مع المحترف الأمريكي ريكي ليدو المتوقع وصوله اليوم الجمعة ومشاركته في لقاء الريان، وسيكون الى جانبه مواطنيه تايلور ويلكرسون وجيمس رشاد، ومعهم مجموعة من اللاعبين المحليين المتميزين امثال بدر عبدالله وعلي شكر الله ومحمد ناصر ومحمد حسين وعلي ربيعة وحسين سلمان وباقر العرادي وعلي جعفر وعبدالله ربيعة ونادر علي، ويقود المحرق المدرب الوطني صالح الحداد.
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