في ربع نهائي أندية غرب آسياالأهلي يواجه السيب العماني والأرض والجمهور

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) متابعة: علي ميرزا الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

يخوض‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬ممثل‭ ‬‮«‬طائرة‭ ‬المملكة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية،‭ ‬عندما‭ ‬يقابل‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬العماني‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬أندية‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬الثانية‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬‮«‬صحار‮»‬‭ ‬العمانية‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭.‬

ويلعب‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نفسه‭ ‬فريقا‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬وصحار‭ ‬العماني،‭ ‬والكويتيان‭ ‬القادسية‭ ‬والكويت،‭ ‬وبني‭ ‬ياس‭ ‬الإماراتي‭ ‬والعربي‭ ‬القطري‭.‬

ويأتي‭ ‬تأهل‭ ‬الأهلي‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬واحدة،‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬9‭ ‬نقاط‮»‬‭ ‬بينما‭ ‬تأهل‭ ‬فريق‭ ‬السيب‭ ‬الذي‭ ‬يدربه‭ ‬العماني‭ ‬جمال‭ ‬المعمري‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمع‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بمجموعته‭.‬

وقد‭ ‬خاض‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬أمس‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬اللعب‭ ‬التي‭ ‬سيخوض‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬المباراة،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الأهلي‭ ‬المباراة‭ ‬بالتشكيل‭ ‬الآتي‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭: ‬حسين‭ ‬الحايكي‭ (‬محمود‭ ‬العافية‭) ‬لصناعة‭ ‬اللعب،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز4‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬وفرانكو،‭ ‬وثنائي‭ ‬مركز3‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسن‭ ‬الشاخوري،‭ ‬وعلي‭ ‬إبراهيم‭ ‬لمركز2،‭ ‬والليبرو‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭.‬