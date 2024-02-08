في ربع نهائي أندية غرب آسياالأهلي يواجه السيب العماني والأرض والجمهور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) متابعة: علي ميرزا الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
يخوض فريق الأهلي ممثل «طائرة المملكة» في الساعة الرابعة من مساء اليوم مباراة في غاية الأهمية، عندما يقابل فريق السيب العماني صاحب الأرض والجمهور في الدور ربع النهائي من بطولة أندية غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة المقامة في ولاية «صحار» العمانية حتى 12 فبراير الجاري.
ويلعب في الدور نفسه فريقا الريان القطري وصحار العماني، والكويتيان القادسية والكويت، وبني ياس الإماراتي والعربي القطري.
ويأتي تأهل الأهلي الذي يدربه الأرجنتيني إليقيتا إلى هذه المباراة بعد تفوقه في ثلاث مباريات في دور المجموعات مقابل خسارة واحدة، وضعته في المركز الثاني «9 نقاط» بينما تأهل فريق السيب الذي يدربه العماني جمال المعمري إلى هذا الدور بعد أن جمع 8 نقاط من ثلاثة انتصارات وضعته في المركز الثالث بمجموعته.
وقد خاض فريق الأهلي أمس حصة تدريبية اشتملت على طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق المباراة، ومن المنتظر أن يلعب الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي المكوّن من: حسين الحايكي (محمود العافية) لصناعة اللعب، وثنائي مركز4 ناصر عنان وفرانكو، وثنائي مركز3 محمد حبيب وحسن الشاخوري، وعلي إبراهيم لمركز2، والليبرو أيمن هرونة.
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