قطعة من ((إيفل))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬ستحتوي‭ ‬الميداليات‭ ‬التي‭ ‬ستمنح‭ ‬للفائزين‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وسطها‭ ‬على‭ ‬قطعة‭ ‬حديد‭ ‬سداسية‭ ‬الشكل‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬إيفل،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬المنظمون‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬أثناء‭ ‬حفل‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تصميم‭ ‬الميداليات‭.‬

وتتوسط‭ ‬جميع‭ ‬الميداليات‭ ‬الذهبية‭ ‬والفضية‭ ‬والبرونزية‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬5084‭ ‬في‭ ‬الاولمبياد‭ ‬قطعة‭ ‬معدنية‭ ‬ذات‭ ‬ست‭ ‬حواف‭ ‬سيتم‭ ‬ترصيعها‭ ‬مثل‭ ‬حجر‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬دار‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفرنسية‭ ‬الفاخرة‭ ‬شوميه‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬المحلية‭ ‬توني‭ ‬استانغيه‭: ‬‮«‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬لجميع‭ ‬الفائزين‭ ‬بالميداليات‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬والبارالمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1889‮»‬‭. ‬والميداليات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬مزيج‭ ‬من‭ ‬أغلى‭ ‬المعادن‭ ‬من‭ ‬الميداليات‭ -‬الذهب‭ ‬والفضة‭ ‬والبرونز‭- ‬مع‭ ‬المعدن‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكنز‭ ‬وهو‭ ‬برج‭ ‬إيفل‮»‬‭.‬

ويبلغ‭ ‬قطر‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬85‭ ‬ملم،‭ ‬وسمكها‭ ‬9 ‭,‬ 2‭ ‬ملم،‭ ‬وبأوزان‭ ‬مختلفة،‭ ‬بواقع‭ ‬529‭ ‬غراما‭ ‬للذهب،‭ ‬و525‭ ‬غراما‭ ‬للفضة،‭ ‬و455‭ ‬للبرونز‭.‬

كما‭ ‬يتميّز‭ ‬تصميم‭ ‬شوميه‭ ‬الذي‭ ‬زيّنت‭ ‬إبداعاته‭ ‬الأرستقراطيين‭ ‬والأثرياء‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1780،‭ ‬بترتيب‭ ‬دائري‭ ‬من‭ ‬الحواف‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التقاط‭ ‬الضوء‭ ‬واستحضار‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭.‬

ويعكس‭ ‬الشكل‭ ‬السداسي‭ ‬ملامح‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفرنسا،‭ ‬وهو‭ ‬مثبّت‭ ‬في‭ ‬مكانه‭ ‬بواسطة‭ ‬ستة‭ ‬نتوءات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬زاوية‭ ‬والتي‭ ‬تشبه‭ ‬إلى‭ ‬حدٍ‭ ‬كبير‭ ‬المسامير‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬إيفل‭. ‬

وأخذ‭ ‬المعدن‭ ‬من‭ ‬مستودع‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يُستخدم‭ ‬لتخزين‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬ازالتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشركة‭ ‬المشغلة‭ ‬والتي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬المعلم‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬330‭ ‬متراً‭ (‬1083‭ ‬قدماً‭)‬،‭ ‬والمعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬السيّدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭. ‬