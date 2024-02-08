قطعة من ((إيفل))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠٩ فبراير ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب) : ستحتوي الميداليات التي ستمنح للفائزين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس هذا العام في وسطها على قطعة حديد سداسية الشكل مأخوذة من برج إيفل، وذلك وفق ما افاد المنظمون أمس الخميس أثناء حفل الكشف عن تصميم الميداليات.
وتتوسط جميع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية البالغ عددها 5084 في الاولمبياد قطعة معدنية ذات ست حواف سيتم ترصيعها مثل حجر كريم من تصميم دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة شوميه.
وقال رئيس اللجنة المنظمة المحلية توني استانغيه: «أردنا أن نقدّم لجميع الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس قطعة من برج إيفل تعود إلى عام 1889». والميداليات هي «مزيج من أغلى المعادن من الميداليات -الذهب والفضة والبرونز- مع المعدن الأغلى في بلادنا، من هذا الكنز وهو برج إيفل».
ويبلغ قطر كل منها 85 ملم، وسمكها 9 , 2 ملم، وبأوزان مختلفة، بواقع 529 غراما للذهب، و525 غراما للفضة، و455 للبرونز.
كما يتميّز تصميم شوميه الذي زيّنت إبداعاته الأرستقراطيين والأثرياء منذ عام 1780، بترتيب دائري من الحواف يهدف إلى التقاط الضوء واستحضار أشعة الشمس.
ويعكس الشكل السداسي ملامح البر الرئيسي لفرنسا، وهو مثبّت في مكانه بواسطة ستة نتوءات في كل زاوية والتي تشبه إلى حدٍ كبير المسامير المستخدمة في برج إيفل.
وأخذ المعدن من مستودع في باريس يُستخدم لتخزين القطع التي تتم ازالتها من قبل الشركة المشغلة والتي تحافظ على المعلم الذي يبلغ ارتفاعه 330 متراً (1083 قدماً)، والمعروف باسم «السيّدة العجوز» في فرنسا.
MENAFN08022024000055011008ID1107830854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.